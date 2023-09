Jammu-Kashmir: अनंतनाग के बाद बारामूला में भी मुठभेड़; सुरक्षाबलों और दहशतगर्दों के बीच गोलीबारी, एक आतंकी ढेर

अनंतनाग में मुठभेड़ के बीच बारामूला जिले के उरी, हथलंगा के अग्रिम इलाके में आतंकवादियों और सेना और बारामूला पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। पुलिस और सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी दी है।

J&K | An encounter has started between terrorists and the Army & Baramulla Police in the forward area of Uri, Hathlanga in Baramulla district. Further details shall follow: J&K Police pic.twitter.com/rLVvMh9tPH