Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide

सुर्खियां: आज छठ महापर्व का दूसरा दिन; UP में 38 अफसरों के तबादले; तेलंगाना में अंडर-19 क्रिकेटर ने की खुदकुशी

Sat, 14 Nov 2026 04:40 AM IST
राकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Sat, 14 Nov 2026 04:40 AM IST
विज्ञापन
TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
आज की अहम खबरें - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
आज शनिवार, 14 नवंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी खबरों के साथ आपका अपना अमर उजाला एक बार फिर हाजिर है। एक्यूआई के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से दिल्ली ने लाहौर को भी पछाड़कर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का कलंक अपने माथे ले लिया है, हालांकि, आज बारिश के आसार ने थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर जगाई है। उधर आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन यानी पावन 'खरना' है, और इससे पहले नहाय-खाय पर दिल्ली के यमुना तट पर श्रीकृष्ण की लीला का ऐसा अद्भुत और मनमोहक नजारा दिखा कि हर कोई भक्ति में डूब गया। लेकिन खेल के मैदान से एक बेहद दर्दनाक और कलेजा चीर देने वाली खबर आई है, जहां तेलंगाना में टीम में जगह बनाने के लिए दिन-रात पसीना बहा रही एक होनहार अंडर-19 महिला क्रिकेटर ने मौत को गले लगा लिया, बेटी को खो चुके बिलखते परिजनों ने आरोप लगाया है कि आवारा मनचलों की प्रताड़ना ने उसकी जान ले ली। उधर असम के काजीरंगा से भी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 20 लोग जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं, जिस पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गहरा शोक जताया है। प्रशासनिक गलियारों में बड़ा फेरबदल करते हुए यूपी सरकार ने 38 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिसमें अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं प्रथमेश कुमार को सीतापुर के डीएम की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएस प्रतिनियुक्ति की संख्या में बदलाव किया है, जिसमें एडीजी पदों में कटौती कर अन्य अहम पदों में इजाफा किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 22 केंद्रों में अचानक संचार व्यवस्था ठप होने से अमेरिका में सभी उड़ानें रोकनी पड़ीं। दूसरी तरफ, ब्रिटेन की अदालत में तीन दिन चली सुनवाई के बाद एक रूसी टैंकर जब्त होते ही उसके भारतीय कैप्टन पर कानूनी गाज गिर गई है। वहीं टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सेवाओं में आई 24 घंटे की वैश्विक रुकावट के बाद आखिरकार खेद प्रकट करते हुए इस बड़ी तकनीकी गड़बड़ी का कारण स्पष्ट किया है। सियासत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच चुके हैं, जहां वे सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ रात्रिभोज करेंगे, हालांकि उनका अंबाजी मंदिर जाने का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। उधर इस्राइल में सरकार बनाने की जोड़-तोड़ तेज हो गई है, जहां गादी आइजेनकोट ने अरब नागरिकों को लेकर बड़ा बयान दिया है, तो वहीं खुद को फंसता देख नेतन्याहू ने भी अपने तेवर बदल लिए हैं। मनोरंजन जगत से चटपटी खबर है कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अब 'प्यार का प्रेशर कुकर' नाम का नया शो होस्ट करती नजर आएंगी, जिस पर उन्होंने कहा कि रिश्तों की हकीकत जानने के लिए जरूरी सवाल पूछने ही पड़ते हैं। इतना ही नहीं, क्रिकेट की दुनिया में 'सैंडपेपर विवाद' का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है, जहां पूर्व कोच जस्टिन लैंगर ने कप्तान पैट कमिंस का समर्थन करते हुए अब आगे बढ़ने की नसीहत दी है, तो वहीं डेविड वॉर्नर के बयान ने फिर नई बहस छेड़ दी है। ये सभी खबरें विस्तार से पढ़ें सिर्फ और सिर्फ अमर उजाला पर...
विज्ञापन
Trending Videos

नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व: दिल्ली में यमुना तट पर दिखा श्रीकृष्ण की लीला का अद्भुत नजारा, आज खरना

TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
छठ पूजा 2026 खरना की शुभकामनाएं - फोटो : AI

लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। इसके साथ ही राजधानी में छठ की रौनक दिखाई देने लगी है। पूर्वांचल बहुल इलाकों में घरों से लेकर बाजारों तक पर्व की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..

विज्ञापन
विज्ञापन

सांसों का संकट: दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित... लाहौर भी पीछे, एक्यूआई खतरनाक स्तर पर; आज बारिश के आसार

TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
1 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शुक्रवार को पाकिस्तान के लाहौर को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गई है। स्विस समूह आईक्यूएयर के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 334 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है, जबकि लाहौर का एक्यूआई 309 रहा। लाहौर को लंबे समय से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता रहा है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..

विज्ञापन

यूपी: 38 अधिकारियों के तबादले, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने अनुज सिंह; प्रथमेश कुमार सीतापुर के डीएम

TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
1 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 38 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। विशेष सचिव, नगर आयुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब तक एलडीए के उपाध्यक्ष रहे प्रथमेश कुमार को सीतापुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। सीतापुर के जिलाधिकारी राजागणपति आर को सूडा का निदेशक बनाया गया है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..

अमेरिका में अचानक रोकी गईं सभी उड़ानें: एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 22 केंद्रों में संचार ठप, क्या है मामला?

TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
अमेरिका में विमान सेवा ठप - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

अमेरिका में शुक्रवार दोपहर उस समय हवाई सेवाएं ठप हो गईं, जब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने देशभर में सभी उड़ानों को रोकने का फैसला किया। इसकी वजह एयर ट्रैफिक कंट्रोल के क्षेत्रीय केंद्रों में संचार संबंधी समस्या थी। एफएए ने अपने नोटिस में कहा कि असाधारण परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों से उड़ानों पर रोक लगाई जा रही है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
 

अंडर-19 क्रिकेटर खुदकुशी: टीम में चयन के लिए पसीना बहा रही थी किशोरी, परिवार का आरोप- तंग कर रहे थे मनचले

TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
तेलंगाना में क्रिकेटर ने की खुदकुशी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

तेलंगाना के विकाराबाद में 17 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने मामा के घर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक किशोरी टीम में चयन की तैयारी कर रही थी और यहीं कोचिंग ले रही थी। किशोरी के परिवार ने आरोप लगाया है कि दो युवक उसे प्रेम के नाम पर परेशान कर रहे थे, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..

रूसी टैंकर जब्त होते ही भारतीय कैप्टन पर गिरी गाज: ब्रिटेन की अदालत में तीन दिन चली सुनवाई; क्या है विवाद?

TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
अजय पंत, भारतीय कैप्टन - फोटो : @सोशल मीडिया/अमर उजाला ग्राफिक्स
ब्रिटेन में गिरफ्तार भारतीय मर्चेंट नेवी कैप्टन अजय पंत के मामले में तीन दिन तक चली सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई। लंदन की साउथवार्क क्राउन कोर्ट में जस्टिस रिचर्ड जैकब्स के सामने यह सुनवाई हुई। अजय पंत वीडियो लिंक के जरिये अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। अदालत ने फिलहाल सुनवाई की कार्यवाही से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में इस स्तर पर मामले की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आ सकती। अब इस मामले में दिसंबर की शुरुआत में अगली सुनवाई प्रस्तावित है। इसके बाद जनवरी 2027 में भी सुनवाई हो सकती है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
 

माइक्रोसॉफ्ट ने खेद प्रकट किया: सेवाओं में 24 घंटे की वैश्विक रुकावट के बाद बयान जारी, गड़बड़ी का कारण क्या?

TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं पर असर (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स- टीम्स, आउटलुक और कोपायलट एआई सॉफ्टवेयर में लगभग 24 घंटे तक चले वैश्विक व्यवधान के लिए माफी मांगी है। कंपनी ने इस घटना के पीछे साइबर हमले की संभावना को खारिज कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि यह व्यवधान एक तकनीकी खराबी के कारण हुआ था। यह खराबी पहले के नेटवर्क क्षमता उन्नयन से जुड़ी थी। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..

असम: काजीरंगा सड़क हादसे में कुल 26 की मौत, 20 लोग घायल; पीएम मोदी-अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख

TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के पास शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां एक मिनी बस और कंटेनर ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस के मुताबिक, हादसे में 20 लोग घायल हैं। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा समेत कई नेताओं ने दुख जताया है।  विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
 

इस्राइल में सरकार बनाने की कवायद तेज: आइजेनकोट ने अरब नागरिकों को लेकर क्या कहा? नेतन्याहू ने भी बदला रुख

TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू - फोटो : Amar Ujala Graphics
इस्राइल में नई सरकार बनाने को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 27 अक्तूबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी प्रमुख राजनीतिक खेमे को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में देश में नई सरकार के गठन को लेकर गतिरोध बना हुआ है। 120 सदस्यों वाली संसद में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत है। इस बीच राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख और याशर पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। आइजेनकोट ने कहा है कि उनकी कोशिश जल्द से जल्द एक स्थिर और व्यापक समर्थन वाली सरकार बनाने की है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
 

पीएम मोदी गुजरात पहुंचे: सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ करेंगे रात्रिभोज; अंबाजी मंदिर का दौरा क्यों टला?

TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
पीएम मोदी का स्वागत करते गुजरात के राज्यपाल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम गुजरात पहुंचे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने  गांधीनगर के लोक भवन में उनका स्वागत किया। पीएम मोदी यहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी और राज्य के मंत्रियों के साथ रात्रिभोज करेंगे। यह मुलाकात गुजराती नववर्ष के मौके पर हो रही है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
 

गृह मंत्रालय: आईपीएस प्रतिनियुक्ति की संख्या में बदलाव; एडीजी की संख्या में हुई कटौती, किन पदों में इजाफा?

TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
केंद्रीय गृह मंत्रालय - फोटो : ANI

केंद्र सरकार में आईपीएस प्रतिनियुक्ति के लिए स्वीकृत पदों की संख्या में बदलाव किया गया है। छह जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र में बतौर आईपीएस प्रतिनियुक्ति, डीजी के 15 पद रखे गए थे। अब पिछले सप्ताह की रिपोर्ट में ये पद 16 कर दिए गए हैं तो वहीं एसडीजी के पदों में भी इजाफा किया गया है। पहले एसडीजी के 13 पद स्वीकृत थे, अब इनकी संख्या 16 कर दी गई है। खास बात है कि इस बार आईपीएस एडीजी के पदों में कटौती हुई है। पहले इन पदों की संख्या 35 थी, अब इसे घटाकर 30 कर दिया गया है।  विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
 

प्यार का प्रेशर कुकर: शो होस्ट करेंगी शिल्पा शेट्टी, क्या होगी इसकी थीम? कहा- जरूरी सवाल पूछने पड़ते हैं

TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
शिल्पा शेट्टी - फोटो : इंस्टाग्राम@theshilpashetty
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी रिलेशनशिप रियलिटी शो 'प्यार का प्रेशर कुकर' को होस्ट करने जा रही हैं। शो के मेकर्स के अनुसार, यह शो ऐसे कपल्स को एक साथ लाएगा जो अपने रिश्तों में किसी मोड़ पर आकर फंस गए हैं। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
 

सैंडपेपर विवाद पर फिर छिड़ी बहस: लैंगर ने किया कमिंस का समर्थन, बोले- अब आगे बढ़ने का समय; वॉर्नर ने क्या कहा?

TOP NEWS Delhi becomes world most polluted city as US grounds all flights and under 19 cricketer suicide
पैट कमिंस-जस्टिन लैंगर-डेविड वॉर्नर - फोटो : ANI/cricket.com.au
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने 2018 के चर्चित सैंडपेपर विवाद पर कप्तान पैट कमिंस का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर कमिंस ने जिस तरह अपनी बात रखी, वह सही था। हालांकि, लैंगर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट से इस पुराने विवाद को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की अपील भी की। उनके मुताबिक, इस मामले को दोबारा चर्चा में लाने से खिलाड़ियों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रशंसकों को भी नुकसान पहुंच रहा है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed