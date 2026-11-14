सुर्खियां: आज छठ महापर्व का दूसरा दिन; UP में 38 अफसरों के तबादले; तेलंगाना में अंडर-19 क्रिकेटर ने की खुदकुशी
नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व: दिल्ली में यमुना तट पर दिखा श्रीकृष्ण की लीला का अद्भुत नजारा, आज खरना
लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। इसके साथ ही राजधानी में छठ की रौनक दिखाई देने लगी है। पूर्वांचल बहुल इलाकों में घरों से लेकर बाजारों तक पर्व की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
सांसों का संकट: दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित... लाहौर भी पीछे, एक्यूआई खतरनाक स्तर पर; आज बारिश के आसार
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शुक्रवार को पाकिस्तान के लाहौर को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गई है। स्विस समूह आईक्यूएयर के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 334 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है, जबकि लाहौर का एक्यूआई 309 रहा। लाहौर को लंबे समय से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता रहा है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
यूपी: 38 अधिकारियों के तबादले, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने अनुज सिंह; प्रथमेश कुमार सीतापुर के डीएम
प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 38 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। विशेष सचिव, नगर आयुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब तक एलडीए के उपाध्यक्ष रहे प्रथमेश कुमार को सीतापुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। सीतापुर के जिलाधिकारी राजागणपति आर को सूडा का निदेशक बनाया गया है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
अमेरिका में अचानक रोकी गईं सभी उड़ानें: एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 22 केंद्रों में संचार ठप, क्या है मामला?
अमेरिका में शुक्रवार दोपहर उस समय हवाई सेवाएं ठप हो गईं, जब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने देशभर में सभी उड़ानों को रोकने का फैसला किया। इसकी वजह एयर ट्रैफिक कंट्रोल के क्षेत्रीय केंद्रों में संचार संबंधी समस्या थी। एफएए ने अपने नोटिस में कहा कि असाधारण परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों से उड़ानों पर रोक लगाई जा रही है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
अंडर-19 क्रिकेटर खुदकुशी: टीम में चयन के लिए पसीना बहा रही थी किशोरी, परिवार का आरोप- तंग कर रहे थे मनचले
तेलंगाना के विकाराबाद में 17 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने मामा के घर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक किशोरी टीम में चयन की तैयारी कर रही थी और यहीं कोचिंग ले रही थी। किशोरी के परिवार ने आरोप लगाया है कि दो युवक उसे प्रेम के नाम पर परेशान कर रहे थे, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
रूसी टैंकर जब्त होते ही भारतीय कैप्टन पर गिरी गाज: ब्रिटेन की अदालत में तीन दिन चली सुनवाई; क्या है विवाद?
माइक्रोसॉफ्ट ने खेद प्रकट किया: सेवाओं में 24 घंटे की वैश्विक रुकावट के बाद बयान जारी, गड़बड़ी का कारण क्या?
अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स- टीम्स, आउटलुक और कोपायलट एआई सॉफ्टवेयर में लगभग 24 घंटे तक चले वैश्विक व्यवधान के लिए माफी मांगी है। कंपनी ने इस घटना के पीछे साइबर हमले की संभावना को खारिज कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि यह व्यवधान एक तकनीकी खराबी के कारण हुआ था। यह खराबी पहले के नेटवर्क क्षमता उन्नयन से जुड़ी थी। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..
असम: काजीरंगा सड़क हादसे में कुल 26 की मौत, 20 लोग घायल; पीएम मोदी-अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख
इस्राइल में सरकार बनाने की कवायद तेज: आइजेनकोट ने अरब नागरिकों को लेकर क्या कहा? नेतन्याहू ने भी बदला रुख
पीएम मोदी गुजरात पहुंचे: सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ करेंगे रात्रिभोज; अंबाजी मंदिर का दौरा क्यों टला?
गृह मंत्रालय: आईपीएस प्रतिनियुक्ति की संख्या में बदलाव; एडीजी की संख्या में हुई कटौती, किन पदों में इजाफा?
केंद्र सरकार में आईपीएस प्रतिनियुक्ति के लिए स्वीकृत पदों की संख्या में बदलाव किया गया है। छह जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र में बतौर आईपीएस प्रतिनियुक्ति, डीजी के 15 पद रखे गए थे। अब पिछले सप्ताह की रिपोर्ट में ये पद 16 कर दिए गए हैं तो वहीं एसडीजी के पदों में भी इजाफा किया गया है। पहले एसडीजी के 13 पद स्वीकृत थे, अब इनकी संख्या 16 कर दी गई है। खास बात है कि इस बार आईपीएस एडीजी के पदों में कटौती हुई है। पहले इन पदों की संख्या 35 थी, अब इसे घटाकर 30 कर दिया गया है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..