सुर्खियां: आज छठ महापर्व का दूसरा दिन; UP में 38 अफसरों के तबादले; तेलंगाना में अंडर-19 क्रिकेटर ने की खुदकुशी

विज्ञापन

आज शनिवार, 14 नवंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी खबरों के साथ आपका अपना अमर उजाला एक बार फिर हाजिर है। एक्यूआई के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से दिल्ली ने लाहौर को भी पछाड़कर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का कलंक अपने माथे ले लिया है, हालांकि, आज बारिश के आसार ने थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर जगाई है। उधर आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन यानी पावन 'खरना' है, और इससे पहले नहाय-खाय पर दिल्ली के यमुना तट पर श्रीकृष्ण की लीला का ऐसा अद्भुत और मनमोहक नजारा दिखा कि हर कोई भक्ति में डूब गया। लेकिन खेल के मैदान से एक बेहद दर्दनाक और कलेजा चीर देने वाली खबर आई है, जहां तेलंगाना में टीम में जगह बनाने के लिए दिन-रात पसीना बहा रही एक होनहार अंडर-19 महिला क्रिकेटर ने मौत को गले लगा लिया, बेटी को खो चुके बिलखते परिजनों ने आरोप लगाया है कि आवारा मनचलों की प्रताड़ना ने उसकी जान ले ली। उधर असम के काजीरंगा से भी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 20 लोग जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं, जिस पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गहरा शोक जताया है। प्रशासनिक गलियारों में बड़ा फेरबदल करते हुए यूपी सरकार ने 38 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिसमें अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं प्रथमेश कुमार को सीतापुर के डीएम की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएस प्रतिनियुक्ति की संख्या में बदलाव किया है, जिसमें एडीजी पदों में कटौती कर अन्य अहम पदों में इजाफा किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 22 केंद्रों में अचानक संचार व्यवस्था ठप होने से अमेरिका में सभी उड़ानें रोकनी पड़ीं। दूसरी तरफ, ब्रिटेन की अदालत में तीन दिन चली सुनवाई के बाद एक रूसी टैंकर जब्त होते ही उसके भारतीय कैप्टन पर कानूनी गाज गिर गई है। वहीं टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सेवाओं में आई 24 घंटे की वैश्विक रुकावट के बाद आखिरकार खेद प्रकट करते हुए इस बड़ी तकनीकी गड़बड़ी का कारण स्पष्ट किया है। सियासत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच चुके हैं, जहां वे सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ रात्रिभोज करेंगे, हालांकि उनका अंबाजी मंदिर जाने का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। उधर इस्राइल में सरकार बनाने की जोड़-तोड़ तेज हो गई है, जहां गादी आइजेनकोट ने अरब नागरिकों को लेकर बड़ा बयान दिया है, तो वहीं खुद को फंसता देख नेतन्याहू ने भी अपने तेवर बदल लिए हैं। मनोरंजन जगत से चटपटी खबर है कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अब 'प्यार का प्रेशर कुकर' नाम का नया शो होस्ट करती नजर आएंगी, जिस पर उन्होंने कहा कि रिश्तों की हकीकत जानने के लिए जरूरी सवाल पूछने ही पड़ते हैं। इतना ही नहीं, क्रिकेट की दुनिया में 'सैंडपेपर विवाद' का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है, जहां पूर्व कोच जस्टिन लैंगर ने कप्तान पैट कमिंस का समर्थन करते हुए अब आगे बढ़ने की नसीहत दी है, तो वहीं डेविड वॉर्नर के बयान ने फिर नई बहस छेड़ दी है।