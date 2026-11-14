अंडर-19 क्रिकेटर खुदकुशी: टीम में चयन के लिए पसीना बहा रही थी किशोरी, परिवार का आरोप- तंग कर रहे थे मनचले

तेलंगाना के विकाराबाद में 17 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने मामा के घर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक किशोरी टीम में चयन की तैयारी कर रही थी और यहीं कोचिंग ले रही थी। किशोरी के परिवार ने आरोप लगाया है कि दो युवक उसे प्रेम के नाम पर परेशान कर रहे थे, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

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