Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   Under 19 cricketer death telangana family allegation two youth harrassing Madhu Colony Vikarabad hindi updates

अंडर-19 क्रिकेटर खुदकुशी: टीम में चयन के लिए पसीना बहा रही थी किशोरी, परिवार का आरोप- तंग कर रहे थे मनचले

Sat, 14 Nov 2026 12:13 AM IST
ज्योति भास्कर स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला।
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 14 Nov 2026 12:13 AM IST
सार

तेलंगाना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन के लिए कड़ा अभ्यास कर रही एक किशोरी की मौत फांसी लगााकर आत्महत्या करने के कारण हुई है। दो लड़कों पर 'प्यार' के नाम पर परेशान करने का आरोप लगा है। जानिए क्या है पूरा मामला

विज्ञापन
Under 19 cricketer death telangana family allegation two youth harrassing Madhu Colony Vikarabad hindi updates
तेलंगाना में क्रिकेटर ने की खुदकुशी (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

तेलंगाना के विकाराबाद में 17 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने मामा के घर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक किशोरी टीम में चयन की तैयारी कर रही थी और यहीं कोचिंग ले रही थी। किशोरी के परिवार ने आरोप लगाया है कि दो युवक उसे प्रेम के नाम पर परेशान कर रहे थे, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन

किशोरी नाबालिग, क्या पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई?

जिन दो युवकों पर प्रेम के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगा है, उनकी पहचान या उम्र का खुलासा नहीं हुआ है। जान गंवाने वाली किशोरी नाबालिग है, इसलिए उसकी पहचान जाहिर नहीं की जा सकती। पुलिस मानसिक प्रताड़ना और पॉक्सो कानून जैसे हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन

(खबर अपडेट की जा रही है)

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed