{"_id":"6af775e271ea6f49d40fe55e","slug":"rahul-accuses-the-central-government-of-phone-tapping-senior-congress-leaders-are-furious-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"राहुल ने केंद्र सरकार पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप, भड़के कांग्रेस के दिग्गज नेता!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक बहस को नया मुद्दा दे दिया है। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर आयोजित एक 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान अपने मोबाइल फोन को दिखाते हुए दावा किया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका सबूत उनके मोबाइल फोन में ही मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसकी जानकारी है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक टकराव की चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उनका फोन टैप करवाते हैं। हालांकि, उनके इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने बहस की चुनौती देते हुए कहा कि जिस दिन दोनों के बीच सीधी बहस होगी, उस दिन देश की जनता को पता चल जाएगा कि विदेशी ताकतों के नियंत्रण में कौन है और देश के हितों के खिलाफ कौन काम कर रहा है। राहुल गांधी ने यहां तक दावा किया कि ऐसी बहस के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। उनका यह बयान भी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।



राहुल गांधी ने इस बातचीत के दौरान संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कृषि कानूनों, वोट चोरी, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चीन से जुड़े मुद्दों, पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब और जेफ्री एपस्टीन से संबंधित विषयों का जिक्र किया। राहुल गांधी का कहना है कि इन मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है। उनके मुताबिक, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज सुनी जानी चाहिए और सरकार से कठिन सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष के पास होना चाहिए। फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के लोग बौखलाए हुए हैं और फोन टैपिंग का सहारा ले रहे हैं। अजय राय ने दावा किया कि राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है और कांग्रेस नेताओं के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला काफी समय से चल रहा है और जैसे-जैसे राहुल गांधी आम लोगों के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। अजय राय ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार सवालों का जवाब देने से बच रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर फोन टैपिंग, डिजिटल निगरानी, विपक्ष के अधिकार और संसद में चर्चा की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। हालांकि, राहुल गांधी और अजय राय द्वारा लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों को फिलहाल आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इनकी पुष्टि के लिए स्वतंत्र तकनीकी या आधिकारिक साक्ष्य और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि केंद्र सरकार इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या इस मुद्दे पर संसद में कोई विस्तृत चर्चा होती है।

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