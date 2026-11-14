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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Prashant Kishor breaks his silence after meeting CM Samrat—what was discussed?

CM सम्राट से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने तोड़ी चुप्पी, क्या हुई बात?

Sat, 14 Nov 2026 01:04 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Sat, 14 Nov 2026 01:04 AM IST
Prashant Kishor breaks his silence after meeting CM Samrat—what was discussed?
बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद सियासी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे। कोई इसे नए राजनीतिक समीकरण से जोड़कर देख रहा था, तो किसी ने इसे बिहार की राजनीति में संभावित बदलाव का संकेत माना। हालांकि, इन तमाम अटकलों के बीच प्रशांत किशोर ने खुद सामने आकर मुलाकात की असली वजह स्पष्ट कर दी है। शुक्रवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उनकी मुलाकात पूरी तरह सामान्य सामाजिक और राजनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को वह एक श्राद्ध कर्म में शामिल होने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। वहां दोनों नेताओं का आमना-सामना हुआ और सामान्य शिष्टाचार के तहत बातचीत हुई। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि इस मुलाकात को किसी राजनीतिक गठबंधन, नजदीकी या विचारधारा में बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब उनके विचार बदल गए हैं और वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गुणगान करने लगेंगे। उनके इस बयान से साफ है कि वह मुलाकात को लेकर फैल रही राजनीतिक अटकलों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते।

प्रशांत किशोर ने इस दौरान अपनी राजनीतिक विचारधारा और विरोध करने के तरीके पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी नेता, राजनीतिक दल या जाति से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद और राजनीतिक विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विरोध करने वाले नेता एक-दूसरे के निजी दुश्मन बन जाएं। प्रशांत किशोर के मुताबिक, उनकी राजनीति व्यक्तिगत रंजिश पर आधारित नहीं है, बल्कि बिहार की व्यवस्था में बदलाव और सुधार लाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए नीतीश कुमार का जिक्र किया और कहा कि वह उनके साथ काम भी कर चुके हैं और समय आने पर उनका राजनीतिक विरोध भी किया है। इसी तरह लालू यादव और सम्राट चौधरी के साथ भी उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उनका मानना है कि राजनीति में किसी व्यक्ति के विचारों और नीतियों का विरोध किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में शिष्टाचार बनाए रखना जरूरी है। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उनकी मुलाकात को लेकर उठ रहे सवालों पर काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हुई है। फिलहाल उन्होंने किसी नए राजनीतिक समीकरण या गठबंधन की घोषणा नहीं की है। उनके बयान का मुख्य संदेश यही है कि राजनीतिक विरोध और व्यक्तिगत संबंध दो अलग-अलग चीजें हैं। बिहार की राजनीति में आने वाले समय में जन सुराज की भूमिका और प्रशांत किशोर के राजनीतिक रुख पर नजर बनी रहेगी।
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