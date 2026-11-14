रूसी टैंकर जब्त होते ही भारतीय कैप्टन पर गिरी गाज: ब्रिटेन की अदालत में तीन दिन चली सुनवाई; क्या है विवाद?

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38 वर्षीय अजय पंत पर रूस से जुड़े पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक, मामला समुद्री रास्ते से कुछ खास तरह के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को तीसरे देशों के बीच पहुंचाने से जुड़ा है। उन पर रूस (सैंक्शंस) (ईयू एग्जिट) रेगुलेशंस 2019 के नियम 46Z9B के तहत आरोप लगाए गए हैं। पंत ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया है। उनकी ओर से कानूनी फर्म किंग्सले नेपली के वकील और बैरिस्टर पेश हुए, जबकि ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस की तरफ से डंकन एटकिंसन ने पैरवी की।यह मामला जून 2026 में इंग्लिश चैनल में एक रूसी तेल टैंकर की जब्ती के बाद शुरू हुआ था। ब्रिटिश अधिकारियों ने 14 जून 2026 को रूसी शैडो फ्लीट का हिस्सा बताए गए तेल टैंकर एमवी स्मिर्टोस को जब्त किया था। इसके बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने जांच शुरू की। जांच के आधार पर क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने अजय पंत के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया। सीपीएस की मुख्य क्राउन अभियोजक जोआन जेकिमेक ने 15 जून को कहा था कि तेल टैंकर की जब्ती और जांच के बाद रूसी प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन के मामले में पंत पर मुकदमा चलाया जाएगा। ब्रिटेन की यह इस तरह की पहली कार्रवाई थी।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग लगातार ब्रिटिश अधिकारियों, अजय पंत के वकीलों और उनके परिवार के संपर्क में है। उच्चायोग के अधिकारी पंत से कई बार मुलाकात कर उनकी सेहत और सुरक्षा का हाल जान चुके हैं। उनके परिवार की मुलाकात कराने में भी मदद की गई है। जायसवाल के मुताबिक, अजय पंत की पत्नी ने उनसे आखिरी बार 9 नवंबर को मुलाकात की थी। भारत सरकार इस मामले में ब्रिटेन के उच्चायोग और वहां के विदेश कार्यालय के भी संपर्क में है। भारत की कोशिश है कि अजय पंत की सुरक्षा और उनकी देखभाल सुनिश्चित की जा सके।