Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Television ›   Shilpa Shetty will host new reality show pyar ka pressure cooker wants couples to decide

प्यार का प्रेशर कुकर: शो होस्ट करेंगी शिल्पा शेट्टी, क्या होगी इसकी थीम? कहा- जरूरी सवाल पूछने पड़ते हैं

Fri, 13 Nov 2026 11:39 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 13 Nov 2026 11:39 PM IST
सार

  • शो के बारे में बात करते हुए शिल्पा ने कहा कि आजकल रिश्तों में कई नए शब्द जुड़ गए हैं।
  • 'प्यार का प्रेशर कुकर' की एक बात शिल्पा को सबसे ज्यादा उत्साहित करती है।
  • शो इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें कपल के माता-पिता होंगे।

विज्ञापन
Shilpa Shetty will host new reality show pyar ka pressure cooker wants couples to decide
शिल्पा शेट्टी - फोटो : इंस्टाग्राम@theshilpashetty

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी रिलेशनशिप रियलिटी शो 'प्यार का प्रेशर कुकर' को होस्ट करने जा रही हैं। शो के मेकर्स के अनुसार, यह शो ऐसे कपल्स को एक साथ लाएगा जो अपने रिश्तों में किसी मोड़ पर आकर फंस गए हैं। 
विज्ञापन


एक ही घर में रहने के दौरान, प्रतिभागियों को उन सवालों के जवाब देने होंगे जिनसे वे अब तक बचते आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में उनके माता-पिता भी शामिल होंगे, जो उन्हें एक जरूरी 'रियलिटी चेक' देंगे, ताकि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके और सच सामने आ सके।
विज्ञापन
Trending Videos

शो को लेकर क्या बोलीं शिल्पा?
शो के बारे में बात करते हुए शिल्पा ने कहा, 'आजकल रिश्तों में कई नए शब्द जुड़ गए हैं, जैसे 'सिचुएशनशिप', 'ब्रेडक्रंबिंग' और 'बेंचिंग'। इस सब के बीच असल स्पष्टता कहीं खो गई है। चाहे रिश्ता नया हो या वर्षों से चला आ रहा कोई पुराना रिश्ता, एक ऐसा मोड़ जरूर आता है, जब किसी को सही और जरूरी सवाल पूछने ही पड़ते हैं। 'प्यार का प्रेशर कुकर' की जो बात मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करती है, वह है रियलिटी फॉर्मेट पर इसका एक नया नजरिया।'
विज्ञापन

Shilpa Shetty will host new reality show pyar ka pressure cooker wants couples to decide
शिल्पा शेट्टी - फोटो : इंस्टाग्राम@theshilpashetty
अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करता है शो
शिल्पा ने आगे कहा 'यह भारत का पहला ऐसा रिलेशनशिप शो है, जहां माता-पिता प्रतिभागियों को 'रियलिटी चेक' देते हैं। यह शो कपल्स के साथ-साथ उनके माता-पिता के लिए भी काफी दिलचस्प है, जो यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि असल में क्या चल रहा है। यह एक ऐसा शो है जो लोगों को वह बात कहने के लिए प्रेरित करता है जो वे वास्तव में कहना चाहते हैं। मैं इसे होस्ट करने के लिए बहुत उत्साहित हूं।'

यह शो जल्द ही जियो हॉटस्टार और कलर्स पर आएगा।
विज्ञापन

शिल्पा शेट्टी का वर्कफ्रंट
  • आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी फिटनेस को लेकर काफी जागरूक हैं। 
  • उन्होंने फिटनेस पर दो किताबें लिखी हैं। 
  • फिल्म 'बाजीगर' (1993) से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। 
  • आखिरी बार उन्हें पैन इंडिया फिल्म 'केडी: द डेविल' में नजर आईं। इसमें संजय दत्त भी थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे Bollywood News, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed