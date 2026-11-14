अमेरिका में अचानक रोकी गईं सभी उड़ानें: एयर ट्रैफिक कंट्रोल के 22 केंद्रों में संचार ठप, क्या है मामला?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिवहन मंत्री सीन डफी ने बताया कि संचार संबंधी गड़बड़ी का असर देश के सभी 22 क्षेत्रीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों पर पड़ा है। ये केंद्र एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के बीच उड़ान भरने वाले विमानों की आवाजाही को नियंत्रित करते हैं। ऐसे में इनके बीच संचार व्यवस्था प्रभावित होने से हवाई यातायात की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। एफएए के तकनीकी विशेषज्ञ इस समस्या की जांच कर रहे हैं।अमेरिका में जनवरी 2023 के बाद यह पहली बार है, जब देशभर में उड़ानों पर रोक लगाई गई है। उस समय एफएए के एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम में खराबी आने से हवाई यातायात प्रभावित हुआ था। इससे पहले 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमलों के बाद अमेरिका में सभी उड़ानों को रोक दिया गया था।अमेरिकी सरकार एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की पुरानी तकनीक को आधुनिक बनाने पर काम कर रही है। पिछले साल कांग्रेस ने इस परियोजना के लिए 12.5 अरब डॉलर मंजूर किए थे। इसके तहत पुराने तांबे के तारों की जगह फाइबर ऑप्टिक केबल लगाई जा रही हैं। एयरपोर्ट पर पुराने रेडियो सिस्टम भी धीरे-धीरे बदले जा रहे हैं।हालांकि, तकनीक को पूरी तरह बदलने का काम अभी बाकी है। परिवहन मंत्री सीन डफी ने कहा है कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए 30 अरब डॉलर की अतिरिक्त जरूरत होगी। व्हाइट हाउस ने इसके लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने की पैरवी शुरू कर दी है।