माइक्रोसॉफ्ट ने खेद प्रकट किया: सेवाओं में 24 घंटे की वैश्विक रुकावट के बाद बयान जारी, गड़बड़ी का कारण क्या?

माइक्रोसॉफ्ट ने टीम्स (Teams), आउटलुक (Outlook) और कोपायलट एआई (Copilot AI) सॉफ्टवेयर में लगभग 24 घंटे के वैश्विक व्यवधान के लिए माफी मांगी है। कंपनी ने साइबर हमले से इन्कार करते हुए बताया कि यह समस्या नेटवर्क क्षमता उन्नयन से जुड़ी तकनीकी खराबी के कारण हुई थी। सेवाएं अब धीरे-धीरे बहाल हो रही हैं।

अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स- टीम्स, आउटलुक और कोपायलट एआई सॉफ्टवेयर में लगभग 24 घंटे तक चले वैश्विक व्यवधान के लिए माफी मांगी है। कंपनी ने इस घटना के पीछे साइबर हमले की संभावना को खारिज कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि यह व्यवधान एक तकनीकी खराबी के कारण हुआ था। यह खराबी पहले के नेटवर्क क्षमता उन्नयन से जुड़ी थी।

कंपनी ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी बयान में कहा, सेवाएं अब व्यापक रूप से बहाल हो रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राहकों और साझेदारों पर पड़े व्यवधान के प्रभाव को स्वीकार किया। उसने कहा, "हम इस घटना से हुए व्यवधान के लिए अपने ग्राहकों और साझेदारों से गहराई से माफी मांगते हैं।" कंपनी ने अपने ग्राहकों के भरोसे को बहुत गंभीरता से लेने की बात कही।

साइबर गड़बड़ी या एआई एजेंट से जुड़ी परेशानी नहीं

माइक्रोसॉफ्ट ने पुष्टि की कि सेवाओं में व्यापक बहाली और स्थिरता देखी जा रही है। यह समस्या पहले के नेटवर्क क्षमता उन्नयन के दौरान उत्पन्न हुई थी। बाद में एक हालिया नेटवर्क बदलाव के कारण यह सक्रिय हो गई। कंपनी ने कहा कि यह कोई साइबर गड़बड़ी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेंट से संबंधित तकनीकी समस्या नहीं थी।

क्या था व्यवधान का कारण?

माइक्रोसॉफ्ट ने स्पष्ट किया कि व्यवधान का कारण एक तकनीकी समस्या थी। यह साइबर हमले या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेंटों से संबंधित नहीं थी। समस्या एक पहले के नेटवर्क क्षमता उन्नयन के दौरान सामने आई थी। यह हालिया नेटवर्क बदलाव के बाद सक्रिय हुई। कंपनी ने अंतर्निहित समस्या को ठीक कर लिया है। वह शेष ग्राहकों और क्षेत्रों में सेवा बहाल कर रही है।

कौन सी सेवाएं प्रभावित हुईं और कैसे?

इस व्यवधान से माइक्रोसॉफ्ट की कई व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सेवाएं एक साथ प्रभावित हुईं। उपयोगकर्ता काम, संचार और ईमेल के लिए जिन उपकरणों पर निर्भर थे, उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। कंपनी ने पहले चेतावनी दी थी कि इंजीनियर प्रभावित बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। वे अभी भी खराबी के "अवशिष्ट प्रभाव" से निपट रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राहकों को हुई परेशानी पर खेद व्यक्त किया।

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सेवाओं की बहाली कैसे हुई?

माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि सेवाओं की बहाली जानबूझकर चरणों में की गई। इसे एक साथ बड़े पैमाने पर पुनः आरंभ करने के बजाय धीरे-धीरे किया गया। कंपनी ने कहा कि मांग के पैमाने को देखते हुए, उन्होंने प्रत्येक चरण में स्थिरता का सत्यापन करते हुए सेवाएं धीरे-धीरे बहाल कीं। हालांकि इसमें अधिक समय लगा, लेकिन इसने स्थिर बहाली सुनिश्चित करने में मदद की। कंपनी ने शुरू में इसे "उत्साहजनक बहाली प्रगति" बताया था।