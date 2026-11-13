गृह मंत्रालय: आईपीएस प्रतिनियुक्ति की संख्या में बदलाव; एडीजी की संख्या में हुई कटौती, किन पदों में इजाफा?

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केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट में आईपीएस प्रतिनियुक्ति के पदों में बदलाव किया गया। केंद्र में आईपीएस डीजी और एसडीजी के पद बढ़ाए गए हैं। आईजी के पदों की बात करें तो पहले इनकी संख्या 150 थी, अब इसे बढ़ाकर 152 कर दिया गया है। प्रतिनियुक्ति के लिए आईपीएस डीआईजी और एसपी के पदों की स्वीकृत संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया। मौजूदा रिपोर्ट में आईबी में आईपीएस अधिकारियों के सर्वाधिक पद खाली हैं। इन पदों में डीआईजी के 39 और एसपी के 41 पद शामिल हैं। इसी तरह सीबीआई में भी आईपीएस डीआईजी के 3 और एसपी के 37 पद रिक्त हैं।सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जहां पर आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, वहां एसपी के लिए 14 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से सात पद रिक्त हैं। इससे पहले छह जुलाई की रिपोर्ट में भी एसपी के पांच पद खाली पड़े थे।इस रिपोर्ट के तहत केंद्र में आईपीएस प्रतिनियुक्ति से आने वाले डीजी के 15 पद रखे गए थे। एसडीजी के पदों में कटौती कर इनकी संख्या को 14 कर दिया गया। एडीजी के पदों में इजाफा कर 33 कर दिए गए। आईजी के 150 और डीआईजी के 256 पद तय किए गए थे। एसपी के पद 225 से बढ़ाकर 229 कर दिए गए।केंद्र में आईपीएस प्रतिनियुक्ति के तहत डीजी के स्वीकृत पदों की संख्या 15 रखी गई थी। स्पेशल डीजी के पद 12, एडीजी के 25 और आईजी के 149 पद स्वीकृत किए गए थे।डीआईजी के 256 और एसपी के 228 पद मंजूर किए गए।जून 2025 में डीजी के 15, एसडीजी के 12, एडीजी के 26, आईजी के 150, डीआईजी के 254 और एसपी के 221 पद मंजूर किए गए।दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में डीजी के 15 पद रखे गए थे, लेकिन एसडीजी के पद 17 कर दिए गए। एडीजी के 30, आईजी के 158, डीआईजी के 256 और एसपी के 225 पद स्वीकृत किए गए थे।केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईपीएस डीजी की तैनाती जिन विभाग/फोर्स/एजेंसी में की गई है, उनमें बीपीआरएंडी, बीएसएफ, सीबीआई, आईबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एफएससीडी एंड एचजी, आईटीबीपी, एनसीआरबी, एनडीआरएफ, एनसीबी, एनएचआरसी, एनआईए, एनपीए, एनएसजी और एसएसबी शामिल हैं।