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अमेरिका में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव का बहिष्कार नहीं करेगा, बल्कि कथित अनियमितताओं को उजागर करता रहेगा। उनका कहना है कि विपक्ष ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, जिससे लोकतंत्र की वैधता पर सवाल खड़े हों। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में फिक्की के शताब्दी वर्ष सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन की थीम ‘भारत 2047’ है। वहीं, सूरत के सचिन जीआईडीसी स्थित होजीवाला कंपनी की फैक्टरी में भीषण आग लगी। इसे बुझाने के लिए 10 दमकल गाड़ियों और करीब 60 दमकलकर्मियों को लगाया गया। चीन के शेनझेन में ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। दूसरी ओर, कश्मीर में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में घने कोहरे का अलर्ट है। कमजोर पड़ा चक्रवात अकवान 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच तट पार कर सकता है। एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए डिजिटल रेफरल नेटवर्क बनाने की तैयारी है। इससे मरीजों को अस्पतालों के बीच रेफरल, इलाज और फॉलो-अप की सुविधा मिलेगी। वहीं, चावल उत्पादन में आत्मनिर्भरता अब भंडारण, सरकारी खर्च और भूजल पर दबाव बढ़ा रही है। रामपुर पहुंचे आजम खां ने 2027 के चुनाव को इंकलाब बताया और संविधान को कैद करार दिया। दिल्ली व्यापार मेले में आज से आम लोगों की एंट्री शुरू हो रही है। वहीं, एआई एजेंट से जुड़े साइबर सुरक्षा खतरों ने भारतीय कंपनियों की चिंता बढ़ाई है। एक सर्वे के अनुसार, 92 फीसदी कंपनियां प्रभावित हुई हैं।