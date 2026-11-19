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परमाणु हथियार और एआई नियंत्रण: परमाणु हथियारों के नियंत्रण और परमाणु कमान प्रणालियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर चर्चा हो सकती है।

विज्ञापन विज्ञापन रूस-यूक्रेन युद्ध : युद्ध को समाप्त करने और यूरोपीय सुरक्षा के व्यापक समीकरणों पर बात होने की संभावना है।

ईरान संघर्ष और मध्य पूर्व ईरान से जुड़े मौजूदा तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति पर चर्चा होगी।

व्यापार व सेमीकंडक्टर चिप्स : वैश्विक सप्लाई चेन, टैरिफ व चीन की उन्नत कंप्यूटर चिप्स तक पहुंच जैसे आर्थिक मुद्दों पर भी विचार होगा।

गुरुवार को शेनझेन में इतिहास रचा जाएगा, जब अमेरिका, चीन और रूस के शीर्ष नेता, डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन पहली बार एक साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। गौरतलब है कि इस बैठक का प्रस्ताव अक्तूबर की शुरुआत में रूस की ओर से रखा गया था, जिस पर ट्रंप ने तुरंत सहमति दी थी और चीन ने सोमवार को इसकी आधिकारिक पुष्टि की।विदेश मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने कहा, दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के पहले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी शेनझेन में करने से चीन को एक अनिवार्य मध्यस्थ के रूप में अपनी छवि मजबूत करने में मदद मिलेगी। अमेरिका इसके लिए मनीला में हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक रखने पर जोर दे सकता था। लेकिन इसके बजाय, ट्रंप प्रशासन ने कूटनीतिक पहल शी जिनपिंग को सौंप दी।सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के अपने संबोधन में पुतिन ने कहा, ''एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आए बदलाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी है। एशिया के विकासशील देशों ने रोबोटिक्स, डिजिटल तकनीक, मशीन निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे क्षेत्रों में बड़ी छलांग लगाई है। ये देश अब केवल दुनिया के लिए सामान बनाने वाले केंद्र नहीं रह गए हैं, बल्कि नवाचार और तकनीकी विकास की अगुवाई कर रहे हैं।''पुतिन ने कहा, ''एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग से जुड़े देशों की वैश्विक जीडीपी में 60 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी है। दुनिया की करीब 36 फीसदी आबादी इस क्षेत्र में रहती है।'' पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की पाबंदियां रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं कर सकीं। जिनपिंग ने भी खुले व्यापार और आर्थिक सहयोग की वकालत की।