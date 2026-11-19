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भारत स्वस्तिक यात्रा का पांचवा पड़ाव नागपुर में रहा। यात्रा के दौरान बापू लगातार जेन-जी यानी नई पीढ़ी को जीवन का वास्तविक अर्थ समझा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे पुरुषार्थ, पुकार और प्रार्थना तीनों को अपने दिल में जगह दें। ऐसा करने वाले युवा अपने-अपने क्षेत्र के महारथी बन जाएंगे।बापू ने विश्व मोहिनी स्वयंवर का प्रसंग सुनाते हुए लोगों को बाहरी आकर्षण और मोह के प्रति सतर्क किया। उन्होंने समझाया कि मनुष्य कई बार बाहरी रूप और दिखावे में इतना उलझ जाता है कि उसे वास्तविकता दिखाई ही नहीं देती। नकली व्यक्तित्व और मुखौटे के पीछे छिपा इंसान अपनी असली पहचान से दूर होता चला जाता है। जब तक वह इस आवरण को नहीं हटाएगा, तब तक उसके भीतर वास्तविक जागृति नहीं आएगी। बापू ने युवाओं को इसी दिखावे से बाहर निकलकर आत्मबोध की दिशा में बढ़ने का संदेश दिया।बापू ने कहा कि हम परमात्मा से अपने कल्याण की कामना करते हैं, लेकिन परमात्मा हमारा परमकल्याण करता है। इंसान अपनी सीमित समझ के मुताबिक अपने लिए अच्छा-बुरा तय करता है।