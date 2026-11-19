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राहुल गांधी ने यह बात अमेरिका के इलिनॉय स्थित शिकागो विश्वविद्यालय में आयोजित 'द ईरान वॉर एंड इंडियाज रोल इन द वर्ल्ड' कार्यक्रम के दौरान कही। राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव नहीं लड़ने का फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा।उन्होंने कहा कि विपक्ष की रणनीति चुनावी व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों को सामने लाने और इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष तब तक यह मुद्दा उठाता रहेगा, जब तक लोगों को यह समझ नहीं आ जाता कि व्यवस्था में क्या हो रहा है।राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग के भीतर से भी अब विपक्ष को जानकारी मिल रही है। उनके मुताबिक, आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी कह रहे हैं कि वे अब इस तरह काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह एक लंबी प्रक्रिया रही है और उन्हें भरोसा है कि चुनावी व्यवस्था में कथित गड़बड़ियां सामने आएंगी।राहुल ने कहा कि विपक्ष गैर-लोकतांत्रिक भारत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के बड़ी संख्या में लोगों की इच्छा है। विपक्ष चाहता है कि लोग बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें और लोकतंत्र में उनकी यह ताकत फिर से मजबूत हो।कांग्रेस नेता ने 2024 के आम चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक ब्राजीलियाई महिला का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वह कभी भारत नहीं आई, लेकिन एक राज्य के विधानसभा चुनाव में उसने 23 बार मतदान किया। राहुल ने कहा कि अगर 2024 के चुनाव में ऐसे मतदाता शामिल थे, जो वास्तव में मौजूद नहीं थे या फर्जी थे अथवा जिन्हें मतदान नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे चुनाव को वैध कैसे माना जा सकता है। ये आरोप राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान लगाए।राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव के समय से ही संदेह था। उन्होंने दावा किया कि उस चुनाव में कुछ सीटों पर जीत-हार का अंतर राजनीतिक रूप से समझ से परे था।उन्होंने कहा कि कथित अनियमितताओं के सबूत मिलने के बाद उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने भी यह मुद्दा रखा था। हालांकि, नेताओं ने उन्हें सार्वजनिक रूप से ऐसे आरोप लगाने से बचने की सलाह दी थी। राहुल के मुताबिक, उनके लिए भारतीय लोकतंत्र बेहद महत्वपूर्ण है और बिना पुख्ता सबूत के इस तरह की बात कहना आसान नहीं था।राहुल गांधी दो दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। शिकागो विश्वविद्यालय में कार्यक्रम से एक दिन पहले उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों के साथ शैक्षणिक चर्चा में हिस्सा लिया था।