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इस अतिरिक्त उत्पादन का सीधा असर राजकोषीय स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। देश का खाद्य सब्सिडी बिल एक दशक में दोगुना होकर 2.28 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जिसमें दो-तिहाई से ज्यादा हिस्सा चावल का है।

सरकारी गोदामों में 5.547 करोड़ टन चावल डंप पड़ा है, जो तय बफर स्टॉक से चार गुना अधिक है। आलम यह है कि भंडारण के लिए जगह कम पड़ रही है।

दूूसरी ओर, सब्सिडी वाले सस्ते भारतीय चावल के निर्यात से वैश्विक बाजार में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कृषि संगठनों के साथ-साथ कई देश भी इस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान और सरकारी नीतियों के दम पर भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा 'राइस पावरहाउस' बन चुका है और वैश्विक चावल व्यापार में 40 फीसदी हिस्सेदारी रखता है। लेकिन, यही आत्मनिर्भरता अब सरकारी खजाने, भंडारण व्यवस्था और पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन गई है।2009 में विकसित 'स्वर्ण-सब1' जैसी बाढ़-रोधी किस्मों ने पूर्वी भारत की कृषि तस्वीर बदल दी। बिहार के कोसी जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में पिछले 15 वर्षों में चावल उत्पादन 182 फीसदी तक उछल गया। इसके साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और राज्यों के अतिरिक्त बोनस ने किसानों को धान की ओर आकर्षित किया। नतीजतन, 2025-26 में देश का कुल चावल उत्पादन रिकॉर्ड 15.4 करोड़ टन तक पहुंच गया, जबकि हमारी घरेलू खपत महज 10.7 करोड़ टन है।धान के प्रति किसानों के बढ़ते रुझान से भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, वहीं दालों और तिलहनों की खेती पिछड़ गई है। घरेलू मांग पूरी करने के लिए भारत को इनका भारी आयात करना पड़ रहा है, जिससे 2025 में आयात बिल 120 फीसदी बढ़कर 22.7 अरब डॉलर हो गया। धान में खाद की अधिक खपत से उर्वरक सब्सिडी बिल भी 3 लाख करोड़ रुपये के पार जाने का अनुमान है।केंद्र और वित्त मंत्रालय राज्यों को धान पर अतिरिक्त बोनस रोकने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन 40% से अधिक कृषि कार्यबल की नाराजगी और चुनावी नुकसान के डर से राज्य सरकारें कदम पीछे खींच लेती हैं। हालांकि सरकार अतिरिक्त चावल का उपयोग इथेनॉल बनाने में कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अब कड़े नीतिगत सुधारों की जरूरत है। दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा और भूजल बचाने के लिए किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर मोड़ना ही इस संकट का समाधान है।