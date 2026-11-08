Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   NCP (SP) won't join NDA, says Raut; takes jibe at CM, PM over Diwali with farmers, troopers

'एनडीए में शामिल नहीं होगा शरद गुट': राउत का दावा, बोले- किसानों-जवानों के साथ दिवाली मनाना एक दिन का दिखावा

Sun, 08 Nov 2026 07:50 PM IST
पवन पांडेय पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 08 Nov 2026 07:50 PM IST
सार

महाराष्ट्र की राजनीति में राकांपा के दोनों गुटों के विलय की अटकलों के बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार की पार्टी राकांपा (एसपी) भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल नहीं होगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि जवानों और किसानों के साथ एक दिन दिवाली मनाने से उनकी समस्याएं दूर नहीं होंगी।

विज्ञापन
NCP (SP) won't join NDA, says Raut; takes jibe at CM, PM over Diwali with farmers, troopers
संजय राउत, सांसद, शिवसेना यूबीटी - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने रविवार को साफ कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के विलय को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से शरद पवार की पार्टी और अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के एक होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच दोनों गुटों के कई नेताओं की मुलाकातों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। संजय राउत ने इन अटकलों के बीच कहा कि शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल नहीं होगी।

विज्ञापन

(ये खबर अपडेट की जा रही है)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed