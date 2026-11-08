'एनडीए में शामिल नहीं होगा शरद गुट': राउत का दावा, बोले- किसानों-जवानों के साथ दिवाली मनाना एक दिन का दिखावा

शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने रविवार को साफ कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के विलय को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से शरद पवार की पार्टी और अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के एक होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच दोनों गुटों के कई नेताओं की मुलाकातों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। संजय राउत ने इन अटकलों के बीच कहा कि शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल नहीं होगी।

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