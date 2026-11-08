Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Assam Oil India Fire Accident Death Toll Rises To Four

असम: ऑयल इंडिया के ठिकाने पर आग से अब तक चार की मौत, तीन की हालत गंभीर; मरने वालों में सभी कंपनी के कर्मचारी

Sun, 08 Nov 2026 06:43 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, डिब्रूगढ़।
पीटीआई, डिब्रूगढ़। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 08 Nov 2026 06:43 PM IST
सार

असम के डिब्रूगढ़ जिले में ऑयल इंडिया के तेंगाखाट स्थित टैंक फार्म में छह नवंबर को रखरखाव के दौरान विस्फोट हुआ था, जिसके बाद आग लग गई। हादसे में अब तक चार कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। रविवार को मैकेनिकल हेल्पर शैलेन गोगोई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीन अन्य घायल कर्मचारियों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी कर्मचारी मुंबई की कंपनी स्पेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के थे।
 

विज्ञापन
Assam Oil India Fire Accident Death Toll Rises To Four
असम में ऑयल इंडिया के ठिकाने पर लगी आग - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

असम के डिब्रूगढ़ जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के एक ठिकाने पर लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। रविवार को हादसे में घायल एक और कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान शैलेन गोगोई के रूप में हुई है। वह मैकेनिकल हेल्पर के पद पर काम करते थे। हादसे में घायल तीन अन्य कर्मचारियों की हालत अभी भी गंभीर है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
विज्ञापन

 

किस दिन और कैसे हुआ था हादसा?
यह हादसा छह नवंबर को हुआ था। ऑयल इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, डिब्रूगढ़ जिले के तेंगाखाट स्थित उसके इंटरमीडिएट टैंक फार्म में रखरखाव का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक विस्फोट हुआ और आग लग गई। आग इतनी गंभीर थी कि इसमें कई कर्मचारी घायल हो गए। हादसे वाले दिन ही एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। इसके बाद अगले दिन दो और घायलों ने दम तोड़ दिया। अब रविवार को शैलेन गोगोई की मौत के बाद मृतकों की संख्या चार हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: तमिलनाडु: ग्रेनाइट कारोबारी वीरामणि के खिलाफ यौन उत्पीड़न की एक और शिकायत, अब तक आठ मामले दर्ज

कौन थे हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारी?
अधिकारियों के मुताबिक, हादसे में मारे गए और घायल हुए सभी लोग मुंबई की कंपनी स्पेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी थे। इस कंपनी को ऑयल इंडिया ने अपने यहां काम के लिए लगाया था। शैलेन गोगोई डिब्रूगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां रविवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं, तीन अन्य कर्मचारी अब भी गंभीर हालत में हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed