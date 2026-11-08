असम: ऑयल इंडिया के ठिकाने पर आग से अब तक चार की मौत, तीन की हालत गंभीर; मरने वालों में सभी कंपनी के कर्मचारी
असम के डिब्रूगढ़ जिले में ऑयल इंडिया के तेंगाखाट स्थित टैंक फार्म में छह नवंबर को रखरखाव के दौरान विस्फोट हुआ था, जिसके बाद आग लग गई। हादसे में अब तक चार कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। रविवार को मैकेनिकल हेल्पर शैलेन गोगोई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीन अन्य घायल कर्मचारियों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी कर्मचारी मुंबई की कंपनी स्पेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के थे।
विस्तार
VIDEO | Dibrugarh: The toll in the fire incident at an Oil India Ltd (OIL) facility in Assam’s Dibrugarh district increased to four, with another injured worker succumbing on Sunday, an official said. Three others who were also injured in the blaze on Friday are undergoing treatment in a critical condition. One person was killed in the fire on the day of the incident, while two died the next day. A mechanical helper, Sailen Gogoi, who was undergoing treatment at a private hospital here, died during the day, taking the toll to four, the official said all the victims were employees of Spectron Engineering Private Limited, a Mumbai-based company engaged by OIL. A fire had broken out on November 6 after an explosion during maintenance work at OIL's intermediate tank farm in Tengakhat, the public sector undertaking said in a statement. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026विज्ञापन
किस दिन और कैसे हुआ था हादसा?
यह हादसा छह नवंबर को हुआ था। ऑयल इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, डिब्रूगढ़ जिले के तेंगाखाट स्थित उसके इंटरमीडिएट टैंक फार्म में रखरखाव का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक विस्फोट हुआ और आग लग गई। आग इतनी गंभीर थी कि इसमें कई कर्मचारी घायल हो गए। हादसे वाले दिन ही एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। इसके बाद अगले दिन दो और घायलों ने दम तोड़ दिया। अब रविवार को शैलेन गोगोई की मौत के बाद मृतकों की संख्या चार हो गई है।
यह भी पढ़ें: तमिलनाडु: ग्रेनाइट कारोबारी वीरामणि के खिलाफ यौन उत्पीड़न की एक और शिकायत, अब तक आठ मामले दर्ज
कौन थे हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारी?
अधिकारियों के मुताबिक, हादसे में मारे गए और घायल हुए सभी लोग मुंबई की कंपनी स्पेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी थे। इस कंपनी को ऑयल इंडिया ने अपने यहां काम के लिए लगाया था। शैलेन गोगोई डिब्रूगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां रविवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं, तीन अन्य कर्मचारी अब भी गंभीर हालत में हैं।