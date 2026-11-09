'दिवाली खुशियों की ईद': खरगे के बयान पर बवाल, भाजपा ने घेरा; बचाव में उतरे राशिद अल्वी ने भी दिया विवादित बयान

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खरगे ने पत्रकारों से बातचीत में देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी थीं। इस दौरान उन्होंने दीपावली को खुशियों का त्योहार और 'खुशियों की ईद' बताया था। उन्होंने कहा था कि रोशनी का यह पर्व शांति, सौहार्द और राष्ट्रीय भाईचारे का प्रतीक है। सभी समुदायों के त्योहार लोगों को एक-दूसरे के करीब लाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों से त्योहार के इस मौके पर आपसी एकता मजबूत करने और समाज में मौजूद दूरियों को खत्म करने की अपील भी की थी।खरगे के बयान में 'ईद' शब्द के इस्तेमाल पर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने कहा कि खरगे का उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना था। उनके मुताबिक, यहां 'ईद' शब्द का इस्तेमाल खुशी के व्यापक अर्थ में किया गया और इसके जरिए अलग-अलग संस्कृतियों के बीच एकता का संदेश दिया गया।हालांकि, भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और अन्य नेताओं ने इसे तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का उदाहरण बताया। भंडारी ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उसे 'सनातन विरोधी' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर एक हिंदू त्योहार को इस्लामी त्योहार से जोड़कर उसकी अलग सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने भी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने इसे चुनावी लाभ हासिल करने की कोशिश बताया। पठान ने कहा, "दिवाली हमारे हिंदू भाइयों का बड़ा त्योहार है, जिसे वे बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। इसी तरह ईद भी सभी की साझा खुशी का त्योहार है।"उन्होंने कहा, "दोनों त्योहारों को एक समान बताने वाले बयान किसी खास वोटर समुदाय को खुश करने के लिए किए गए राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं हैं।" पठान ने दावा किया कि अब मतदाता पहले से अधिक जागरूक हो गए हैं और आगामी चुनावों में वे इसका उचित जवाब देंगे।शिवसेना नेता आनंद दुबे ने मल्लिकार्जुन खरगे की दिवाली-ईद वाली टिप्पणी पर कहा, "किसी को दिवाली में ईद दिखाई दे रही है, तो कुछ लोगों को ईद में भी दिवाली दिखाई देती है, बस यही फर्क है। यह दिवाली है। यह भगवान राम के वनवास से अयोध्या लौटने का प्रतीक है, एक ऐसा अवसर जब अयोध्या के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ दीये जलाकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया था।"उन्होंने कहा, "हम भी सभी का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृपया, दिवाली को दिवाली ही रहने दें और ईद को ईद ही रहने दें। दोनों अलग-अलग हैं, दोनों का अपना महत्व है।"खरगे के बयान को लेकर उठा विवाद एक बार फिर दिखाता है कि बड़े त्योहारों के दौरान राजनीतिक दलों के बीच मतभेद किस तरह सामने आते हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसके अध्यक्ष ने केवल साझा खुशी, भाईचारे और सामाजिक एकता पर जोर दिया था। वहीं, भाजपा ने इसे दीपावली की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा बनाया है।कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, ''स्पष्ट है कि जब खुशी जाहिर करने की बात आती है तो अक्सर ईद का उदाहरण दिया जाता है। ठीक वैसे ही, जब कोई व्यक्ति लंबे समय बाद दिखाई देता है तो लोग पूछते हैं, ‘क्या तुम ईद का चांद हो गए हो?’ ईद खुशी का प्रतीक है।''अल्वी ने आगे कहा, ''अगर मल्लिकार्जुन खरगे ने ऐसी टिप्पणी की है तो यह ऐसी भावना है, जिसे केवल एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति ही व्यक्त कर सकता है। हम भाजपा या सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोगों से ऐसी भावना की उम्मीद नहीं करते। इसके अलावा, ईद और दिवाली में एक अंतर भी है। दोनों ही खुशी के त्योहार हैं, लेकिन ईद के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में बढ़ोतरी नहीं होती।''