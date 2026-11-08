बंगाल में अभिषेक बनर्जी के घर आधी रात हमला: भाजपा पर आरोप; अब टीएमसी के तीन कार्यकर्ता गिरफ्तार, बवाल क्यों?

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गिरफ्तार कार्यकर्ता श्रीदीप दास ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वे पार्टी नेतृत्व का समर्थन करते हैं। दास ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी, उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा, 'मेरा एकमात्र अपराध यह है कि मैं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी का समर्थन करता हूं। तोड़फोड़ करने वालों में से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। टीएमसी ने ऐसे लोगों के नाम पुलिस को दिए थे।'इस पूरे विवाद की शुरुआत शुक्रवार देर रात अभिषेक बनर्जी के आवास पर हुए हमले से हुई। बनर्जी ने आरोप लगाया था कि शुक्रवार रात करीब दो बजे भाजपा के लोगों ने उनके घर पर हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि सुबह अपने आवास की रेकी का वीडियो जारी करने के बाद उनके घर पर हमला हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस की निगरानी में यह घटना हुई। बनर्जी ने अपने पोस्ट में लिखा था, 'कलकत्ता हाईकोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कि वे यह सब होते हुए मूकदर्शक बने हुए हैं। मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करूंगा।'हमले से पहले शुक्रवार को भी अभिषेक बनर्जी ने अपने आवास और कार्यालय के आसपास संदिग्ध गतिविधियों का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि पिछले दो दिनों से कुछ अज्ञात लोग उनके घर और कार्यालय की निगरानी कर रहे थे। बनर्जी के मुताबिक, जब इन लोगों से सवाल किया गया तो उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया। उन्होंने निगरानी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल का पंजीकरण नंबर भी साझा किया था। इस पूरे मामले में उन्होंने कोलकाता पुलिस से सवाल किया था कि एक निर्वाचित सांसद के आवास के आसपास इस तरह निगरानी क्यों की जा रही है।इस घटनाक्रम में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ कोलकाता पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की भी आलोचना की। दूसरी ओर, गिरफ्तार टीएमसी कार्यकर्ता ने पुलिस की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताते हुए तोड़फोड़ करने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप लगाया है।