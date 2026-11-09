महाराष्ट्र: पालघर में रेलवे ट्रैक के पास लगी आग, सिग्नल सिस्टम हुआ क्षतिग्रस्त; मुंबई लोकल ठप, यात्री परेशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) विनीत अभिषेक ने सोमवार को बताया कि रविवार रात करीब 11:20 बजे दो रेलवे स्टेशनों के बीच पटरियों के पास आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल और संबंधित टीमों ने करीब 30 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया।अधिकारियों के अनुसार, आग लगने से सिग्नलिंग उपकरणों को नुकसान पहुंचा। इसके कारण संबंधित सेक्शन में कई ट्रैक सर्किट ने काम करना बंद कर दिया। सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आने से उपनगरीय ट्रेनों का निर्धारित समय प्रभावित हुआ और सेवाएं देरी से चलने लगीं। विनीत अभिषेक ने बताया कि सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी के कारण निर्धारित नियमों के तहत अप (मुंबई की ओर जाने वाली) दिशा की ट्रेनों को दो सिग्नल पार कराकर चलाया जा रहा है। इसके चलते मुंबई की ओर जाने वाली कई लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित हुई हैं।सोमवार सुबह यात्रियों ने शिकायत की कि लोकल ट्रेनें निर्धारित समय से कम से कम 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं। ट्रेनों के देर से पहुंचने के कारण रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, सिग्नलिंग सिस्टम में आई खराबी को दूर करने का काम जारी है। संबंधित टीमें जल्द से जल्द सेवाओं को सामान्य करने के प्रयास में जुटी हैं। रेलवे ने उम्मीद जताई है कि तकनीकी समस्या ठीक होने के बाद ट्रेन परिचालन धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगा।