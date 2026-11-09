दिल्ली-NCR का असली AQI तो ये है, स्थिति और आंकड़े जान डरा जाएंगे आप!

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This is the real AQI for Delhi-NCR; the situation and the figures will leave you terrified!
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दिल्ली-NCR का असली AQI तो ये है, स्थिति और आंकड़े जान डरा जाएंगे आप!
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Mon, 09 Nov 2026 10:29 AM IST
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दिवाली का जश्न खत्म हुआ, लेकिन पटाखों का धुआं दिल्ली-NCR की हवा में अब भी घुला हुआ है। रातभर हुई आतिशबाजी ने राजधानी की आबोहवा को जहरीला बना दिया है, कई इलाकों में AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती, प्रदूषण के बीच अब घने कोहरे ने भी दिल्ली को अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि सुबह होते-होते सफदरजंग में विजिबिलिटी घटकर महज 50 मीटर रह गई। यानी दिल्लीवालों के लिए दिवाली के बाद प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक शुरू हो चुका है।
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