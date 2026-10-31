नाबालिग से हैवानियत: गोवा में थाने के अंदर यौन उत्पीड़न का आरोप, केस दर्ज; इंस्पेक्टर और महिला सहयोगी नामजद

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पुलिस ने निरीक्षक विकास डेकर और रंजिनी पल्येकर नाम की महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि महिला ने यौन उत्पीड़न की घटनाओं में पुलिस निरीक्षक की मदद की।पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आलोक कुमार ने शनिवार को कहा कि पुलिस विभाग अनुचित आचरण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। आरोपी अधिकारी और उसकी सहयोगी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक, कथित घटनाएं 25 जुलाई और 27 अक्तूबर को रिबंदर स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में हुईं।किशोरी ने शुरुआत में अपनी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा में दर्ज कराई थी। यह शिकायत निरीक्षक विकास डेकर के पास भेजी गई। इसके बाद किशोरी ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ने अपने कार्यालय के अंदर उसका यौन उत्पीड़न किया।दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 127 (गलत तरीके से बंधक बनाना) के साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 (गंभीर यौन उत्पीड़न) और धारा 12 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। चूंकि आरोप क्राइम ब्रांच परिसर में हुई घटनाओं से जुड़े हैं, इसलिए मामले की जांच ओल्ड गोवा पुलिस थाने को सौंप दी गई है।