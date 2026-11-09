कर्नाटक हत्याकांड: मैसूरु के जंगल से दो और शव बरामद, दो अब भी लापता; कैब चालक के खुलासे पर तलाश जारी

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पुलिस के मुताबिक, आरोपी कैब चालक इंदुशेखर पर घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी के परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने का आरोप है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस को संदेह है कि ये हत्याएं पिछले 15 से 20 दिनों के दौरान की गईं। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बंगलूरू के राजाजीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित अपने घर पर इन हत्याओं को अंजाम दिया। इसके बाद उसने शवों को कर्नाटक और तमिलनाडु में अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। पुलिस को अभी दो अन्य शव बरामद करने हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने उन जगहों के बारे में जानकारी दी, जहां उसने शवों को फेंका था। इसके बाद पुलिस की कई टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया।जांचकर्ताओं को संदेह है कि आरोपी ने पीड़ितों की हत्या करने से पहले उन्हें बेहोश करने वाली दवाएं दी होंगी। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने वारदात के दौरान टेलीविजन की आवाज तेज कर दी थी, ताकि हमले के दौरान होने वाली आवाज बाहर तक न पहुंचे और पड़ोसियों को किसी तरह का शक न हो।यह मामला तीन नवंबर को सामने आया था, जब श्रीरामपुरा पुलिस थाने में लापता व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो कथित हत्याओं का खुलासा हुआ। मामले को हत्या के केस में बदलकर राजाजीनगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस बाकी दो शवों की तलाश कर रही है और आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले की आगे जांच जारी है।