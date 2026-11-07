आज के दिन: गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, उत्तराखंड का स्थापना दिवस

सभ्यताओं के आदान-प्रदान पर अंतर्राष्ट्रीय फोरम कार्यक्रम

"सभ्यताओं के आदान-प्रदान पर अंतर्राष्ट्रीय फोरम 2026" का आयोजन 9 से 10 नवंबर तक मकाऊ में किया जाएगा। इस दौरान कई देशों और क्षेत्रों की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ दुनियाभर के विशेषज्ञ और विद्वान एक मंच पर जुटेंगे। वे सभ्यताओं की विरासत, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के दौर में सांस्कृतिक विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे।