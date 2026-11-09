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न्यूज अपडेट्स: कर्नाटक में विरोधियों पर बरसे CM, कहा- झूठों को देवी हसनम्बा देंगी दंड; कांग्रेस के साथ की अपील

Mon, 09 Nov 2026 06:29 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 09 Nov 2026 06:29 AM IST
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National Updates 9 november diwali fire accident Karnataka Bengal north east west south politics crime news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ फैलाने वालों को देवी हसनम्बा समुचित जवाब (दंड) देंगी। उन्होंने एक कार्यक्रम में लोगों से आगामी चुनावों में हासन जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। शिवकुमार ने बताया कि कांग्रेस को हासन में केवल एक विधानसभा सीट मिली है। उन्होंने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार की पांच गारंटी योजनाओं के जारी रहने की पुष्टि की। गृह लक्ष्मी योजना के तहत 7,000 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में भेजे गए हैं। राज्य सरकार ऐतिहासिक हसनम्बा मंदिर के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये के अनुदान पर विचार कर रही है। मेकेदाटू परियोजना पर शिवकुमार ने तमिलनाडु से सहयोग मांगा, अनुमति नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अधिकारों को बरकरार रखा है और राज्य तमिलनाडु को 177 टीएमसी कावेरी जल देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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