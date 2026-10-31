लंदन वाली लड़की की पुणे में मौत का रहस्य गहराया; सीसीटीवी बंद, एक हफ्ते पहले काम वाली को नौकरी से निकाला

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मुग्धा देशमुख जुलाई 2025 में एमबीए की पढ़ाई करने के लिए लंदन गई थीं। लेकिन अगस्त 2026 में वह अपने माता-पिता को बिना बताए लंदन से भारत लौट आईं और पुणे के पिंपरी-चिंचवड इलाके की एक सोसायटी में अकेले रहने लगीं। वह टावर नंबर 11 के फ्लैट नंबर 2307 में रह रही थीं। उनके माता-पिता छत्रपति संभाजीनगर में रहते हैं। मुग्धा से संपर्क नहीं होने पर उनके पिता अविनाश देशमुख, जो सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर हैं, ने उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। डिजिटल इनपुट्स से मिली लोकेशन के आधार परजांच के सिलसिले में छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की एक टीम बुधवार, 28 अक्टूबर की सुबह करीब 5:30 बजे पुणे स्थित उनके अपार्टमेंट पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो मुग्धा का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। जांच में पता चला कि यह फ्लैट सेना के एक अधिकारी का है, जो फिलहाल हाई-एल्टीट्यूड इलाके में तैनात हैं। मुग्धा यहां किसी एजेंट के जरिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत रह रही थीं।पड़ोसियों और सुरक्षा गार्डों से पुलिस ने जो बात की है, उसके मुताबिक, मुग्धा बेहद शांत स्वभाव की थीं और सोसायटी में किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थीं। उनके फ्लैट पर भी लोगों का आना-जाना लगभग नहीं के बराबर था। कभी-कभी उन्हें गोल्फ कोर्स की तरफ टहलते हुए देखा जाता था। 21 अक्टूबर के बाद से उन्होंने अपनी घरेलू सहायिका को भी घर आने से मना कर दिया था। अब पिंपरी-चिंचवड पुलिस उनके मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड और आखिरी दिनों की गतिविधियों की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मुग्धा लंदन से अचानक और माता-पिता को बिना बताए भारत क्यों लौटी थीं। साथ ही, उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या वजह थी, इसकी भी जांच की जा रही है।