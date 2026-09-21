शिमला आसपास के लिए : जलग्रां टब्बा में होटल के बाहर युवक पर चाकू से हमला, अस्पताल में भर्ती

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हमले में युवक की छाती पर चोट लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।रायपुर सहोड़ा निवासी ऋषि सहोड़ (23) ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि रविवार-सोमवार की मध्यरात्रि करीब 12:15 बजे वह एक निजी होटल से खाना लेने जा रहा था। होटल के बाहर उसे उसका दोस्त और बुआ का बेटा रोहित मिला।दोनों बातचीत और हंसी-मजाक कर रहे थे। इसी दौरान कुछ दूरी पर अंधेरे में खड़े तीन-चार युवकों में से एक ने उसे नाम लेकर आवाज दी। ऋषि के अनुसार इसके बाद अनीकेत उर्फ केतू उसके पास आया। उसके साथ मृधुल उर्फ मन्नू, अक्षय और अन्य युवक भी पहुंच गए।बातचीत के दौरान अनीकेत ने उसे थप्पड़ मार दिया, जबकि अन्य युवकों ने पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर रोहित बीच-बचाव करने पहुंचा लेकिन आरोप है कि युवकों ने उसे भी धक्का देकर वहां से हटा दिया।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसी दौरान अक्षय ने जेब से चाकू निकालकर उस पर वार किया। वह पीछे हटा लेकिन चाकू की नोक उसकी छाती पर लग गई। चोट से खून निकलने लगा। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद रोहित उसे अपनी गाड़ी से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले गया।उधर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय राणा ने बताया कि शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना के कारणों और आरोपियों की भूमिका को लेकर छानबीन की जा रही है।