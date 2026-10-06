Una News: सलोह चौक में टिपर-स्कूटी में टक्कर, डाडासीबा निवासी महिला की मौत

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पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वाली रजनी बाला जिला के एक स्कूल में अध्यापक थीं। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे वह किसी कार्य से अपने पति के साथ घालूवाल से हरोली की ओर जा रही थी। जब वे सलोह से गुजर रहे थे, उसी दौरान हरोली की तरफ से आए टिपर ने स्कूटी को चपेट में ले लिया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा कि टिपर के टायर की चपेट में आने से महिला की एक टांग टूट गई। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में स्कूटी सवार पति को भी हल्की चोटें आई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। विज्ञापन

डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले में जांच जारी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वाली रजनी बाला जिला के एक स्कूल में अध्यापक थीं। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे वह किसी कार्य से अपने पति के साथ घालूवाल से हरोली की ओर जा रही थी। जब वे सलोह से गुजर रहे थे, उसी दौरान हरोली की तरफ से आए टिपर ने स्कूटी को चपेट में ले लिया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा कि टिपर के टायर की चपेट में आने से महिला की एक टांग टूट गई। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में स्कूटी सवार पति को भी हल्की चोटें आई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले में जांच जारी है।

पंडोगा (ऊना)। हरोली क्षेत्र में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को टाहलीवाल में टिपर के नीचे दबने से मां-बेटी की मौत होने के अगले ही दिन सोमवार दोपहर सलोह में दर्दनाक सड़क हादसे में टिपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान 38 वर्षीय रजनी बाला पत्नी जीवन कुमार निवासी डाडासीबा, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू की।