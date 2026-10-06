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Una News: 44 लाख रुपये से शहर में सीवरेज प्रणाली का होगा विस्तार

Tue, 06 Oct 2026 12:51 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 06 Oct 2026 12:51 AM IST
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City's sewerage system to be expanded at a cost of 44 lakh.
ऊना। शहर में सीवरेज सुविधा से वंचित क्षेत्रों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम की ओर से करीब 44 लाख रुपये की लागत से सीवरेज प्रणाली के विस्तार का प्रस्ताव तैयार किया गया है। निगम ने प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। स्वीकृति मिलने के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में सीवरेज लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा।
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वर्तमान में नगर निगम के अधीन आने वाले 17 वार्डों में सीवरेज नेटवर्क का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। शहर के कई वार्डों और रिहायशी क्षेत्रों में अभी तक सीवरेज लाइन नहीं पहुंच पाई है। इस कारण लोगों को गंदे पानी की निकासी के लिए अन्य व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कई जगह पर नालियों और खुले रास्तों के माध्यम से पानी की निकासी होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम ने सीवरेज सुविधा से वंचित क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां नेटवर्क विस्तार की योजना तैयार की है। प्रस्ताव के तहत संबंधित क्षेत्रों में नई सीवरेज लाइन बिछाने के साथ मौजूदा नेटवर्क से उन्हें जोड़ा जाएगा। इससे घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी।
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सीवरेज नेटवर्क के विस्तार से शहर की स्वच्छता व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। खुले में गंदे पानी की निकासी की समस्या कम होने से जलभराव और दुर्गंध से भी लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही शहर में बढ़ती आबादी और नए विकसित हो रहे रिहायशी क्षेत्रों की जरूरत के मुताबिक सीवरेज ढांचा तैयार हो सकेगा। प्रस्ताव को उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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ऊना शहर में सीवरेज प्रणाली को विस्तार देने के लिए करीब 44 लाख रुपये की योजना मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। मंजूरी मिलते ही इस योजना पर कार्य शुरू होगा।
-पृथी पाल सिंह, आयुक्त नगर निगम ऊना
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