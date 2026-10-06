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Una News: खैरा भौरा के क्षेत्रों में कल बंद रहेगी बिजली

Tue, 06 Oct 2026 01:39 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 06 Oct 2026 01:39 AM IST
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Power supply will remain suspended tomorrow in the Khaira Bhaura areas.
खैरा/भवारना/जालग (कांगड़ा)। विद्युत लाइनों और उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते 33/11 केवी सबस्टेशन खैरा भौरा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 7 अक्तूबर को सुबह 9 बजे से कार्य समाप्ति तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसके तहत पाहड़ा, कोठी, मनियाड़ा, तप्पा, ठंडल, दत्तल, टिक्कर, अपर खैरा, खैरा कस्बा, लुहारखड़ कुठेड़ा, बोहरकड़ पपलाकड़, वाहे द पटट्, जैंद, भगूं, शिवनगर सहित अन्य गांवों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत उपमंडल भवारना के सहायक अभियंता मंयक शर्मा ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। संवाद
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