Una News: पिता का साया नहीं, मां के हौसले ने दिलाई मंजिल
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 02 Sep 2026 06:05 PM IST
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जोल (ऊना)। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौली के गांव भिंडला निवासी अभिनव लोहिया का एमबीबीएस के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में दाखिला हुआ है। बता दें अभिनव ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर प्रथम प्रयास में ही नीट परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। अभिनव ने 10वीं की पढ़ाई शहीद भगत सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहारी और 12वीं की परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुबेला से उत्तीर्ण की। अभिनव ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपनी माता सुनीता कुमारी व परिजनों और अध्यापक वर्ग को दिया। अभिनव लोहिया के पिता विनोद कुमार का निधन हो चुका है। उनकी माता सुनीता कुमारी जो मल्टीटास्क वर्कर के रूप में कार्यरत हैं, ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करते हुए बेटे के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस उपलब्धि पर शहीद भगत सिंह मेमोरियल स्कूल सोहारी के प्रबंधक प्रभात शर्मा स्कूल ने कहा कि उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। सोहारी वार्ड के जिला परिषद सदस्य योगराज जोगी और ब्लॉक बंगाणा के वाइस चेयरमैन विकास शर्मा ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। संवाद
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