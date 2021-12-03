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बल्क ड्रग पार्क के प्रशासनिक भवन में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जल शक्ति विभाग की ओर से आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। योजना के तहत ट्यूबवेल, पंप हाउस, भूमिगत टैंक और मुख्य ओवरहेड स्टोरेज टैंकों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, योजना के लिए 130 मीटर गहरे दो ट्यूबवेल तैयार किए जा चुके हैं। मुख्य पंप हाउस का निर्माण 95 फीसदी पूरा हो गया है, जबकि दूसरा पंप हाउस सिंगल रूम पूरी तरह तैयार है। पंप हाउस के पास 3.20 लाख लीटर क्षमता का भूमिगत कलेक्शन टैंक भी बनाया जा चुका है। इसके अलावा 20 मीटर स्टेजिंग हाइट वाले दो मुख्य ओवरहेड स्टोरेज रिजर्वायर (ओएचएसआर) का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। इन दोनों की कुल क्षमता 13 लाख लीटर है।राइजिंग मेन का 90 फीसदी काम पूरापेयजल आपूर्ति योजना के तहत राइजिंग मेन का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है जबकि ग्रेविटी मेन का कार्य अभी महज 30 फीसदी ही हुआ है। सबमर्सिबल और सेंट्रीफ्यूगल पंपिंग मशीनरी को फुल ऑटोमेशन के साथ स्थापित करने का कार्य 80-80 फीसदी पूरा हो चुका हैपेयजल परियोजना का 80 फीसदी कार्य पूरा कर लिया गया है। बाकी का 20 फीसदी कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। एक महीने के भीतर पेयजल परियोजना के तहत बनाए गए पानी के टैंक और बोर की टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।- नरेश धीमान, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग ऊना