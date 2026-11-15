Una News: डंगोह खास में वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू, 16 टीमें दिखाएंगी दमखम

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संवाद न्यूज एजेंसीदौलतपुर चौक (ऊना)। डंगोह खास में रविवार को वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पूर्व जिला पार्षद सुशील कालिया ने बतौर मुख्यातिथि प्रतियोगिता का आगाज किया। प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला भद्रकाली और भंजाल की टीमों के बीच खेला गया। इसमें भद्रकाली की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और अगले दौर में प्रवेश किया।प्रतियोगिता में भाग लेने वाली अन्य टीमें भी जीत के लिए मैदान में दमखम दिखा रही हैं। मुख्य अतिथि सुशील कालिया ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों से अनुशासन, आपसी सहयोग, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता जैसे गुण विकसित होते हैं। ग्राम पंचायत के उपप्रधान भगवान सिंह ने कहा कि खेल गतिविधियां युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना, अनुशासन और आपसी भाईचारे के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य सुशील कुमार, विकास, तरुण, जतिन और अभिषेक सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।