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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   VHP meeting emphasizes organisational expansion, responsibilities to new workers

Una News: सिटी में आज

Mon, 05 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:59 PM IST
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VHP meeting emphasizes organisational expansion, responsibilities to new workers
प्रतियोगिता
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दौलतपुर चौक राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की इंटर कॉलेज बॉक्सिंग चैंपियनशिप सुबह 10 बजे से शुरू होगी।
प्रशिक्षण
ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को जिला परिषद सभागार ऊना में सुबह 10 बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कथा
नकड़ोह के प्राचीन ठाकुरद्वारा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। कथा वाचक स्वामी अतुल कृष्ण महाराज कथा करेंगे।
बैठक
निजी स्कूल संघ ऊना की बैठक दोपहर 3:30 बजे आशीर्वाद होटल बंगाणा में आयोजित की जाएगी।
शिविर
सांसद मोबाइल स्वास्थ्य टीम की तरफ से गोंदपुर बुल्ला में पूर्वाह्न 11 बजे स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा।
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