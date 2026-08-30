Una News: उद्योग के बाहर सड़क के किनारे पार्क हो रहे वाहन

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एक बड़े दवा उद्योग के कर्मचारियों के लिए पार्किंग की सुविधा न होने के कारण दोपहिया और चार पहिया वाहन सड़क के दोनों ओर खड़े किए जा रहे हैं। इससे औद्योगिक क्षेत्र में आवाजाही प्रभावित हो रही है।स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या के बावजूद संबंधित विभागों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दवा उद्योग के कर्मचारियों को अपने वाहन आसपास के अन्य उद्योगों के बाहर सड़क के किनारे खड़े करने पड़ रहे हैं।इससे अन्य उद्योगों में आने-जाने वाले वाहनों को भी परेशानी होती है। लोगों का सवाल है कि जब उद्योग के लिए प्लाट आवंटित किया गया था तो कर्मचारियों और वाहनों की पार्किंग व्यवस्था का प्रावधान क्यों नहीं किया गया।स्थानीय लोगों के अनुसार दवा उद्योग में आने वाला कच्चा माल भी कई बार बड़े ट्रकों को सड़क के किनारे खड़ा कर उतारा जाता है। इससे लंबे समय तक सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है।औद्योगिक क्षेत्र में कुछ बड़े प्लाट अभी भी खाली हैं। इनका उपयोग पार्किंग के लिए किया जाए तो समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है।सड़क चौड़ी करने के लिए चल रही प्रक्रियादवा उद्योग के सामने स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय में तैनात सहायक अभियंता खेमराज ने बताया कि सड़क को चौड़ा करने के लिए अतिरिक्त जमीन लेने की कागजी प्रक्रिया की गई है। उन्हाेंने माना कि सड़क के दोनों ओर दोपहिया और चारपहिया वाहन खड़े होने के कारण आवाजाही प्रभावित हो रही है।