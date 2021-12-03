फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   14.2 MW of solar power will be generated at the Bulk Drug Park.

Una News: बल्क ड्रग पार्क में 14.2 मेगावाट सौर ऊर्जा का होगा उत्पादन

Tue, 08 Sep 2026 12:32 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 08 Sep 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
14.2 MW of solar power will be generated at the Bulk Drug Park.
ऊना। हरोली के पोलियां बीत में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क (बीडीपी) का परिसर सौर ऊर्जा से प्रकाशित होगा। बल्क ड्रग पार्क परिसर में 14.2 मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित होगा। इस सोलर प्लांट के लिए किसी भूमि का चयन नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन

बल्क ड्रग पार्क की तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में बताया गया है कि व्यावसायिक भवनों की छतों, विभिन्न क्षेत्रों, विद्युत उपयोगिता क्षेत्र और ट्रीटमेंट यूनिटों में सोलर पैनल लगाकर 14.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा।
विज्ञापन

बीडीपी की आंतरिक सड़कों और बफर क्षेत्रों में बैटरी बैकअप वाले सोलर पैनल लगाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। इससे जरूरत पड़ने पर संग्रहित सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने-अपने परिसरों, विशेषकर भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।
विज्ञापन
विज्ञापन

डीपीआर के अनुसार पार्क परिसर में 20 एमवीए क्षमता के छह विद्युत सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनकी कुल क्षमता 120 एमवीए होगी। इन सब स्टेशनों से 11 केवी के आठ फीडर निकालकर औद्योगिक इकाइयों तक बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव है।
बीडीपी में स्थापित होने वाले 60 उद्योगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह व्यवस्था तैयार की जा रही है। सब स्टेशनों के लिए भूमि का चयन भी किया जा चुका है।

बिजली के इस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 28.50 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। पार्क के विकास के लिए गोंदपुर जयचंद में करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से 12.6 एमवीए क्षमता का सब स्टेशन बन कर तैयार किया जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed