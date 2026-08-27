Una News: ट्रक खराब होने से शहर में एक घंटे रेंगते रहे वाहन

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सुबह करीब 10:30 बजे पुराने बस अड्डे के पास लाल बत्ती चौक पर एक ट्रक खराब हो गया। जिसके बाद व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। देखते ही देखते लाल बत्ती चौक से रोटरी चौक तक यातायात बाधित हो गया। हालांकि यातायात पुलिस ने ट्रैफिक को सुचारु रूप से चलाने का प्रयास किया, लेकिन चौक होने के कारण वाहनों की कतार बढ़ती चली गई। चौक से धर्मशाला और हमीरपुर की तरफ वाहनों की आवाजाही होती है, इससे भी यातायात की गति और धीमी हो गई। वाहन चालकों को जाम के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब एक घंटे तक वाहन धीमी गति से आगे बढ़ते रहे।इस दौरान खराब हुए ट्रक की सड़क पर ही मरम्मत की गई और चौक से हटाया गया। ट्रक हटते ही यातायात व्यवस्था सामान्य होने लगी और शहर में वाहनों की आवाजाही सुचारु रूप से चल पड़ी।पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने कहा कि सुबह ट्रक के खराब होने के कारण यातायात बाधित होने की दिक्कत आई थी। ट्रक के हटते ही यातायात सुचारु रूप से चल पड़ा है।