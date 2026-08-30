Una News: लठियाणी स्कूल में अंडर-19 प्रतियोगिता का आगाज

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प्रतियोगिता में बंगाणा ब्लॉक के 24 सरकारी स्कूलों की 209 खिलाड़ी छात्राएं भाग ले रही हैं। एक सितंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में वॉलीबाल, कबड्डी, बैडमिंटन, चेस और खो-खो के मुकाबले करवाए जाएंगे।इस अवसर पर विधायक विवेक शर्मा ने खिलाड़ी छात्राओं का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेलों में हार-जीत से अधिक महत्वपूर्ण भागीदारी और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रयास करना है। बच्चों और युवाओं को खेलों से जोड़ना जरूरी है और सरकार उन्हें बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है।मेजबान विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए विभिन्न खेलों के निर्णायक मंडल और कमेटियां गठित की गई हैं। संवाद