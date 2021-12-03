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पुलिस के अनुसार 19 सितंबर को मुख्य आरक्षी इकबाल सिंह पुलिस टीम के साथ नंगल कलां में गश्त पर थे। इस दौरान नगर पंचायत कार्यालय की तरफ से आ रही बाइक को जांच के लिए रोका गया। बाइक पर तीन युवक सवार थे। पूछताछ के दौरान तीनों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर सीएचसी दुलैहड़ में मेडिकल जांच करवाई। तीनों के रक्त और पेशाब के नमूने लेकर जांच के लिए आरएफएसएल धर्मशाला भेजे गए थे। 20 नवंबर को पुलिस को प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें आयूब खान और शिव कुमार के नमूनों में कैनाबिनॉयड ड्रग पाया गया जबकि तीसरे युवक रोहित कुमार भट्टी के नमूने में किसी नशीले पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट में तीनों युवकों के नमूनों में एथिल अल्कोहल (शराब) नहीं पाया गया। इसके बाद चिकित्सक से तीनों की मेडिकल रिपोर्ट पर अंतिम राय ली गई। इसमें भी आयूब खान और शिव कुमार के नमूनों में कैनाबिनॉयड ड्रग की पुष्टि की गई जबकि रोहित कुमार की रिपोर्ट में कोई नशीला पदार्थ नहीं पाया गया।पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि पुलिस जांच के आधार पर 22 नवंबर को आयूब खान और शिव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।