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Una News: सवा आठ घंटे बाद पटरी पर लौटी यातायात व्यवस्था, आईएसबीटी में फिर दौड़ीं बसें

Thu, 17 Sep 2026 12:59 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Thu, 17 Sep 2026 12:59 AM IST
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Traffic operations resumed after eight and a quarter hours; buses started running again at ISBT.
ऊना। एंटी चिट्टा एवं पर्यावरण जागरूकता वॉकाथॉन के चलते बुधवार को बदली गई ऊना की यातायात व्यवस्था करीब सवा आठ घंटे बाद सामान्य हुई। सुबह सात बजे से वाहनों की आवाजाही के लिए बदले गए रूट और लगाए गए प्रतिबंधों को जिला पुलिस ने दोपहर 3:15 बजे हटा दिया। इसके बाद शहर के सभी मार्गों पर यातायात सुचारु हो गया।
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जिला पुलिस से मार्ग खोलने के निर्देश मिलते ही हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भी बसों को पुराने रूटों पर दौड़ाना शुरू कर दिया। दोपहर तीन बजे के बाद ऊना आईएसबीटी में बसों की आवाजाही बहाल होने से लंबे रूटों पर जाने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली। दिनभर बसों के बदले रूट और वैकल्पिक ठहराव के कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। वॉकाथॉन के दौरान शहर में बड़ी संख्या में बच्चों और लोगों की आवाजाही को देखते हुए पुलिस ने वाहनों की आवाजाही के लिए व्यापक डायवर्जन व्यवस्था लागू की थी। कई मार्गों पर वाहनों की एंट्री रोकी गई जबकि बसों को भी वैकल्पिक रूटों से चलाया गया।
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कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पुलिस ने स्थिति सामान्य होने का आकलन किया और दोपहर 3:15 बजे सभी अस्थायी रूप से बंद और डायवर्ट किए गए मार्ग खोल दिए। इसके साथ ही ऊना शहर में यातायात व्यवस्था सामान्य पटरी पर लौट आई। हालांकि डीसी चौक से लेकर रक्कड़ तक यातायात के प्रतिबंध के दौरान भी इक्का-दुक्का दोपहिया वाहनों और कार की आवाजाही देखने को मिली। स्थानीय लोग शहर की गलियों और अन्य लिंक रोड का सहारा लेकर प्रतिबंधित मार्ग पर पहुंचे दिखे।
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पुलिस विभाग से विभिन्न रूटों पर यातायात प्रतिबंध को खोलने के निर्देश मिलने के बाद से निगम की बसों को पुराने रूट पर बसों की आवाजाही शुरू कर दी है। अब आईएसबीटी तक बसें आनी शुरू हो गई हैं।
-राजेश जाेशी, कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक एचआरटीसी ऊना
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