Una News: खल ने खाली की जेब, दिन में तारे दिखा रहा तारामीरा

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पहले ही बिनौला खल और पशु फीड के दाम लगातार बढ़ने से पशुओं को पालने की लागत में भारी इजाफा हो चुका है। बिनौला खल 57 रुपये प्रति किलो और फीड 32 रुपये प्रति किलो बिक रही है। अब तारामीरा महंगा होने से दूध उत्पादन की लागत भी बढ़ रही है। क्षेत्र के पशुपालकों का कहना है कि दुधारू पशुओं को तारामीरा नियमित खुराक के तौर पर दिया जाता है। पशुपालकों के अनुसार मौजूदा कीमतों में पशुओं की खुराक का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है जबकि दूध के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़े हैं। पशुपालकों ने सरकार से मांग की है कि पशु आहार की बढ़ती कीमतों पर निगरानी रखी जाए और दुग्ध उत्पादकों को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।ऊना से थोक व्यापारी अनिल कुमार के अनुसार तारामीरा के दाम बढ़ने के पीछे बाजार में इसकी आवक और उपलब्धता में कमी प्रमुख कारणों में शामिल है। तारामीरा मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रबी मौसम में उगाया जाता है।तारामीरा के दाम में एक महीने के भीतर इतनी बढ़ोतरी होना पशुपालकों के लिए चिंता का विषय है। दुधारू पशुओं की खुराक में कटौती करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे दूध उत्पादन प्रभावित होने का डर रहता है। सरकार को पशु आहार की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।-बलवंत कुमार, पशु पालक, दियाड़ापिछले कुछ समय से तारामीरा की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बाजार में इसकी आवक पहले की तुलना में कम रहने से भी भाव बढ़े हैं। दुकानदारों के स्तर पर कीमत बढ़ाने के बजाय जिस भाव पर माल मिल रहा है, उसी के अनुसार बिक्री करनी पड़ रही है।-सतीश मेहता, पशु आहार विक्रेता, बडूही