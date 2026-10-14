फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   The gods appealed to Lord Vishnu for deliverance from Ravana's atrocities.

Una News: रावण के अत्याचारों से मुक्ति के लिए देवताओं ने लगाई भगवान विष्णु से गुहार

Wed, 14 Oct 2026 02:09 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 14 Oct 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
The gods appealed to Lord Vishnu for deliverance from Ravana's atrocities.
गगरेट (ऊना)। गगरेट के आर्मी ग्राउंड में आयोजित रामलीला के दूसरे दिन रावण-बाणासुर संवाद और भगवान श्रीराम के अवतरण से पहले के पौराणिक प्रसंगों का प्रभावशाली मंचन किया गया। वृंदावन-मथुरा से आए गिरिराज आदर्श रामलीला संस्थान के कलाकारों ने अपने दमदार अभिनय और सजीव संवादों से रामायण के प्रसंगों को मंच पर जीवंत कर दिया। रावण और बाणासुर के बीच हुए संवादों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, वहीं भगवान श्रीराम के जन्म की पृष्ठभूमि से जुड़े प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को धर्म और अधर्म के संघर्ष की कथा से रूबरू करवाया।
विज्ञापन

रामलीला के दौरान रावण-बाणासुर संवाद में दोनों पात्रों के बीच शक्ति, पराक्रम और अहंकार को लेकर तीखे संवाद प्रस्तुत किए गए। कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से दोनों पात्रों के स्वभाव और व्यक्तित्व को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया। संवादों की प्रस्तुति ने मंच पर ऐसा वातावरण बनाया कि दर्शक पूरे समय रामलीला से जुड़े रहे। कलाकारों की प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा।
विज्ञापन

इसके बाद भगवान श्रीराम के जन्म से पहले के प्रसंगों का मंचन किया गया। कथा के अनुसार, रावण के बढ़ते अत्याचारों से पृथ्वी पर त्राहि-त्राहि मची हुई थी। अधर्म और अन्याय से परेशान धरती माता ने गो का रूप धारण कर देवताओं के समक्ष अपनी पीड़ा रखी। इसके बाद देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अयोध्या के राजा दशरथ के घर भगवान श्रीराम के रूप में अवतार लेंगे और रावण का अंत कर धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। कलाकारों ने इस पौराणिक प्रसंग को भावपूर्ण अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed