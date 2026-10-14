Una News: गगरेट-टटेहड़ा सड़क पर गड्ढों की भरमार, मरम्मत का इंतजार कर रहे लोग

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सड़क की बदहाली का असर दोपहिया वाहन चालकों पर अधिक पड़ रहा है। उबड़-खाबड़ सतह और बिखरी बजरी के कारण वाहन चलाते समय संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। वहीं, गड्ढों से बचने के प्रयास में अचानक वाहन मोड़ने से सामने से आने वाले वाहनों के साथ टक्कर का खतरा भी बढ़ सकता है। सड़क की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसकी मरम्मत की जरूरत महसूस की जा रही है लेकिन काम शुरू होने का इंतजार लंबा होता जा रहा है।सड़क की खराब हालत को लेकर विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों के लिए बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाना और समय पर उसकी मरम्मत सुनिश्चित करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। यदि समय रहते गड्ढों को भरने और उखड़ी परत को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जाएं।लोक निर्माण विभाग उपमंडल गगरेट के सहायक अभियंता राजेन्द्र सिंह ने बताया कि गगरेट-टटेहड़ा सड़क पर जल्द ही पैचवर्क करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिटुमिन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते ठेकेदार पैचवर्क के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। विभाग की ओर से सड़क की मरम्मत करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि विभाग का यह आश्वासन कब धरातल पर उतरता है और लोगों को बदहाल सड़क से राहत मिलती है।