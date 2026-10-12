Una News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होंगे मौत के कारण
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:31 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:31 PM IST
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पधर (मंडी)। टांडू पंचायत के चौहटा गांव में जमीन विवाद के बीच बुजुर्ग शेर सिंह की संदिग्ध हालात में हुई मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा। पधर पुलिस ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम करवाया। सोमवार को पैतृक गांव के मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस को रिपोर्ट आने के लिए तीन से चार दिन इंतजार करना होगा।
मृतक की पत्नी सावित्री देवी के बयान के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सोमवार को दो आरोपी महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शेर सिंह की मौत से कुछ समय पहले घास काटने को लेकर बहन विमला देवी और भाई की बहू सुषमा देवी के साथ बहस हुई थी। सावित्री देवी ने दोनों महिलाओं पर गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, पुलिस को प्रारंभिक जांच में शव पर चोट के निशान नहीं मिले हैं।
बता दें कि रविवार सुबह करीब 10 बजे टांडू पंचायत के चौहटा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी दौरान परिवार के बुजुर्ग शेर सिंह की पुराने घर के आंगन में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले में नामजद दोनों परिवारों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस नियमानुसार जांच कर रही है।
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मृतक की पत्नी सावित्री देवी के बयान के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सोमवार को दो आरोपी महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शेर सिंह की मौत से कुछ समय पहले घास काटने को लेकर बहन विमला देवी और भाई की बहू सुषमा देवी के साथ बहस हुई थी। सावित्री देवी ने दोनों महिलाओं पर गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, पुलिस को प्रारंभिक जांच में शव पर चोट के निशान नहीं मिले हैं।
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बता दें कि रविवार सुबह करीब 10 बजे टांडू पंचायत के चौहटा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी दौरान परिवार के बुजुर्ग शेर सिंह की पुराने घर के आंगन में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले में नामजद दोनों परिवारों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस नियमानुसार जांच कर रही है।
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