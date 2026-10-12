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Una News: 21 दैनिक वेतनभोगी चपरासियों की सेवाएं नियमित

Mon, 12 Oct 2026 11:36 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:36 PM IST
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Services of 21 daily-wage peons regularized.
मंडी। शिक्षा विभाग ने मंडी जिले में कार्यरत 21 दैनिक वेतनभोगी चपरासियों की सेवाएं नियमित कर दी हैं। इस संबंध में उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (सेकेंडरी) मंडी कार्यालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। नियमितीकरण एक अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा। कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल-1 में 18,000 से 56,900 रुपये के वेतनमान में रखा गया है। इसके साथ ही नियमानुसार अन्य भत्ते भी देय होंगे। नियमित किए गए कर्मचारियों में सूरज प्रकाश, किशन चंद, हरीश कुमार, अभिषेक, अंतरिक्ष, नीलम कुमार, व्यास देव, खूब राम, भगवान दास, प्रताप सिंह, अनूप कुमार, टेक चंद, निर्मला देवी, देव, राकेश कुमार, गोपाल चंद, कमल किशोर, जितेंद्र कुमार, चमन लाल, अनिल कुमार और नीजता शर्मा शामिल हैं। शिक्षा उपनिदेशक यशवीर धीमान ने बताया कि पद अस्थायी हैं, लेकिन इसके जारी रहने की संभावना है। संवाद
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