Una News: प्राथमिक स्कूलों में छंटेगा अध्यापकों का संकट, भरे जाएंगे 40 पद

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कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार, अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाणपत्रों के साथ उनकी एक सत्यापित प्रति भी लानी होगी। सत्यापन के लिए मैट्रिक, जमा दो, जेबीटी और टीईटी के प्रमाणपत्रों के अलावा हिमाचल प्रदेश का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही सक्षम अधिकारी की ओर से जारी नवीनतम चरित्र प्रमाणपत्र, आरक्षित वर्ग से संबंधित प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), नवीनतम फोटो, खंड विकास अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित बीपीएल प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) और रोजगार कार्यालय के कार्ड की प्रति भी साथ लानी होगी। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अन्य प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।उपनिदेशक जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग सोमलाल धीमान ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची और बायोडाटा फॉर्म उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना की वेबसाइट www.ddeeuna.in पर उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि और समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचने का आग्रह किया है।