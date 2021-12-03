Una News: अमराली में 25 लाख लीटर पानी की क्षमता का टैंक बनकर तैयार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हरोली उपमंडल के अमराली में सड़क किनारे बना यह टैंक दूर से ही नजर आता है। लंबे पिलरों पर खड़े इस ढांचे की कुल ऊंचाई करीब 34 मीटर है। इसमें 25 मीटर की स्टेजिंग और करीब नौ मीटर ऊंचा पानी का कंटेनर शामिल है।टैंक को ऊंचाई पर बनाने का उद्देश्य पानी को संग्रहित कर जरूरत के अनुसार नीचे के गांवों तक पहुंचाना है। ट्यूबवेल स्रोतों से मिलने वाला पानी पहले यहां जमा होगा और फिर आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति की जाएगी। इससे जलापूर्ति व्यवस्था में भंडारण की अतिरिक्त क्षमता जुड़ेगी और मांग बढ़ने के समय पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।गांवों में पानी की मांग मौसम और आबादी के साथ बदलती रहती है। गर्मियों में जरूरत बढ़ने पर उपलब्ध स्रोतों पर दबाव भी बढ़ता है। ऐसे में अमराली का टैंक पानी को एक स्थान पर पर्याप्त मात्रा में संग्रहित रखने की सुविधा देगा। क्षेत्र में जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए पोलियां में 50 लाख और दुलैहड़ में 25 लाख लीटर क्षमता के टैंक भी बनाए गए हैं।पानी की कमी को दूर करने के लिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। पेयजल और सिंचाई दोनों सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि लोगों को पानी के लिए परेशानी न उठानी पड़े। हरोली क्षेत्र में अलग-अलग क्षमता के करीब 75 टैंक तैयार किए जा चुके हैं।- मुकेश अग्निहोत्री, उपमुख्यमंत्री