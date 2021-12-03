Una News: दो शिक्षकों के सहारे चल रहा तलमेहड़ा स्कूल, 81 बच्चों का भविष्य अधर में

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स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान बबलू कुमार ने बताया कि पहली से पांचवीं कक्षा के अलावा प्री-प्राइमरी कक्षाओं में भी बड़ी संख्या में बच्चे नामांकित हैं। प्री-प्राइमरी बच्चों की देखभाल के लिए केवल आया और हेल्पर उपलब्ध हैं। ऐसे में दो अध्यापकों पर शिक्षण के साथ विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के अधीन दो अन्य स्कूल भी आते हैं, जिनके प्रशासनिक कार्यों का संचालन भी यहीं से किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति ने प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग तथा स्थानीय विधायक सुदर्शन सिंह बबलू से मांग की है कि विद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कम से कम एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाए ताकि प्री-प्राइमरी एवं प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके और पढ़ाई सुचारु रूप से चल सके।खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) जोल किरण कुमारी ने बताया कि मामला विभाग के संज्ञान में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा।