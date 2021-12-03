Una News: कनाडा में सड़क हादसे में भद्रकाली के 25 वर्षीय शौर्य राज की मौत

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बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही शौर्य ने कनाडा में नई कार ली थी। इसी कार से कहीं जाते समय वह सड़क हादसे का शिकार हो गया। शौर्य की मौत की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।शौर्य राज पुत्र शिव कुमार ठाकुर और कश्मीरी देवी ने चंडीगढ़ से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए कनाडा चला गया, जहां मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के साथ नौकरी भी कर रहा था। परिजनों के अनुसार वह पढ़ाई में होनहार था और विदेश में अपने भविष्य को संवारने में जुटा था। परिजनों के अनुसार शौर्य का पार्थिव शरीर कनाडा से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव भद्रकाली लाया जाएगा। परिजनों ने बताया कि पार्थिव शरीर के पहुंचने के बाद गांव में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा।गगरेट के विधायक राकेश कालिया शोक संतप्त परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और दुख की इस घड़ी में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।