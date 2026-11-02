Una News: चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक होंगे विद्यार्थी

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उपायुक्त ने बताया कि प्रतियोगिताओं के सुचारु संचालन, मूल्यांकन और विजेताओं के चयन के लिए जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति गठित की गई है। उपनिदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण), डाइट देहलां को समिति का नोडल अधिकारी-सह-अध्यक्ष बनाया गया है। जिला भाषा अधिकारी को भाषा विशेषज्ञ तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (सीबीएसई) ऊना के अंग्रेजी प्रवक्ता और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहडाला के हिंदी प्रवक्ता को समिति का सदस्य बनाया गया है। समिति के सभी सदस्यों को आयोजन के दिन सुबह 10:15 बजे बचत भवन में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापन



उन्होंने बताया कि समिति भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निबंधों का मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर करेगी। इसमें विषय-वस्तु एवं प्रासंगिकता के लिए 40 अंक, मौलिक विचारों के लिए 20 अंक, भाषा एवं अभिव्यक्ति के लिए 20 अंक तथा संरचना एवं प्रस्तुति के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। समिति प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतिम दौर की निगरानी करेगी तथा बराबरी की स्थिति में टाई-ब्रेकर राउंड के माध्यम से विजेता का निर्णय करेगी। विज्ञापन विज्ञापन



उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तर पर निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में अलग-अलग शीर्ष 10 विजेताओं का चयन किया जाएगा। दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मेरिट प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि प्रतियोगिताओं के सुचारु संचालन, मूल्यांकन और विजेताओं के चयन के लिए जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति गठित की गई है। उपनिदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण), डाइट देहलां को समिति का नोडल अधिकारी-सह-अध्यक्ष बनाया गया है। जिला भाषा अधिकारी को भाषा विशेषज्ञ तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (सीबीएसई) ऊना के अंग्रेजी प्रवक्ता और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहडाला के हिंदी प्रवक्ता को समिति का सदस्य बनाया गया है। समिति के सभी सदस्यों को आयोजन के दिन सुबह 10:15 बजे बचत भवन में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने बताया कि समिति भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निबंधों का मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर करेगी। इसमें विषय-वस्तु एवं प्रासंगिकता के लिए 40 अंक, मौलिक विचारों के लिए 20 अंक, भाषा एवं अभिव्यक्ति के लिए 20 अंक तथा संरचना एवं प्रस्तुति के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। समिति प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतिम दौर की निगरानी करेगी तथा बराबरी की स्थिति में टाई-ब्रेकर राउंड के माध्यम से विजेता का निर्णय करेगी।उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तर पर निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में अलग-अलग शीर्ष 10 विजेताओं का चयन किया जाएगा। दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मेरिट प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

ऊना। विद्यार्थियों को चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के तहत ऊना में जिला स्तरीय निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि दोनों प्रतियोगिताएं 17 नवंबर को सुबह 10:30 बजे बचत भवन ऊना में होंगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब वाले स्कूलों और कॉलेजों के सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। इसके लिए क्लब का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है लेकिन प्रतिभागियों को अपने संस्थान के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से ही भाग लेना होगा। निबंध प्रतियोगिता के लिए शुद्ध मतदाता सूची का महत्व और मतदान का महत्व विषय निर्धारित किए गए हैं। स्कूली विद्यार्थियों के लिए निबंध की शब्द सीमा 500 से 800 तथा कॉलेज विद्यार्थियों के लिए 800 से 1,200 शब्द रखी गई है। निबंध हिंदी, अंग्रेजी अथवा राज्य की आधिकारिक भाषा में लिखा जा सकता है। विधानसभा क्षेत्र और जिला स्तर पर निबंध मौके पर ही पर्यवेक्षण में लिखे जाएंगे। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में मतदाता सूची की तैयारी, ईवीएम एवं वीवीपैट, मतदान प्रक्रिया और मतगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।